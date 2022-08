Il "re del pollo fritto" punta ancora su Palermo: Kfc apre nuova sede, 35 posti di lavoro

Kfc, il colosso del pollo fritto, punta ancora su Palermo e festeggia la 66esima sede in Italia con il taglio del nastro al Conca d’Oro. L’appuntamento è nella food court del centro commerciale, che quest’anno spegne 10 candeline. Il nuovo ristorante, gestito in franchising dalla Kreyns srl, crea 35 nuovi posti di lavoro sul territorio e consolida la presenza di Kfc in Sicilia. Ad oggi, con la sede del Conca d’Oro sono nove in tutto i ristoranti Kfc sull’isola, di cui tre a Palermo.

"Il ristorante Kfc Palermo Conca d’Oro - spiegano dall'azienda - sarà aperto tutti i giorni dalle 11:30 alle 22 (le 22:30 il sabato e la domenica) e sarà un luogo dove tutti potranno sentirsi accolti in una dimensione familiare, moderna e cool. Il mitico pollo fritto del Colonnello Sanders si potrà gustare sia nella food hall del centro commerciale, con 44 posti a sedere dedicati, che ai tavoli del ristorante all’interno e all’aperto, sempre in un contesto rilassante e piacevole. Kfc Palermo Conca d’Oro ha una superficie di 200 metri quadrati a cui si aggiungono 54 metri quadrati di dehor, per un totale rispettivo di 30 e 48 posti a sedere. I clienti - proseguono dall'azienda - potranno ordinare con modalità diverse, in una dimensione omnichannel: ai classici ordini in cassa si affiancano quelli tramite i chioschi presenti nel ristorante o attraverso la app di KFC Italia, che offre anche il servizio Clicca & Ritira. I prodotti ordinati vengono sempre preparati al momento, sia per il consumo in sala che per quello take away. Per rendere l’esperienza ancora più interattiva e divertente, a disposizione dei clienti ci saranno postazioni di ricarica per i device, e un servizio dedicato alle feste di compleanno".