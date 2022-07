Intellera consulting assume 50 consulenti per la sede di Palermo: come candidarsi

Intellera Consulting prosegue la sua espansione e avvia un’importante campagna di assunzioni in Sicilia per sostenere la crescita dei servizi a supporto della Pubblica Amministrazione. La società di consulenza organizzativa, gestionale e tecnologica sta ricercando circa 50 professionisti da inserire nella sua sede di Palermo. Intellera, prima consulting firm nel settore pubblico in Italia per volume di affari, può contare su una rete di 1200 professionisti, tra dipendenti e consulenti esterni, in costante espansione, distribuiti su 12 sedi a livello nazionale, al servizio di oltre 300 clienti tra PA, sanità, organizzazioni internazionali e utilities.

“La campagna di reclutamento per il polo di Palermo consentirà alle risorse inserite di lavorare sia su progetti per la Pubblica Amministrazione locale del Sud che su diversi progetti nazionali, grazie a un’attività completamente remotizzata e un’organizzazione del lavoro che consente la messa in condivisione di competenze - spiega Andrea Mangano, Partner e Responsabile per la Pubblica Amministrazione Locale Centro-Sud di Intellera Consulting -. In questo senso, Palermo rappresenta un vero e proprio “Competence Hub” aperto ai professionisti siciliani, ai laureati degli atenei del territorio, ma anche ai tanti talenti che, dopo essersi trasferiti al Nord, vorrebbero far rientro nella terra di origine, per operare in una realtà innovativa, dinamica, con un ambizioso piano di crescita”.

Infatti, se da un lato la campagna di recruiting consente ad Intellera di accedere al bacino dall’alto potenziale del territorio che ospita importanti atenei come l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Messina, l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi Kore Enna e, poco distante, anche l’Università degli Studi Reggio Calabria, dall’altro lato lo sviluppo del polo di Palermo rappresenta una vera e proprio iniziativa di “southworking”, aperta a risorse già professionalizzate di origine siciliana o comunque interessate a trasferirsi in Sicilia.

Per candidarsi

Senior Associate - Manager https://www.linkedin.com/jobs/view/3158107936

Junior profile - Associate https://www.linkedin.com/jobs/view/3158104952

Le aree

Nello specifico, Intellera ricerca su Palermo (con disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale) Stagisti, Associate, Senior Associate e Manager per la realizzazione e lo sviluppo di progetti di consulenza alla Pubblica Amministrazione da inserire in diverse aree: Managing Funds per attività di programmazione attuativa, predisposizione di bandi e avvisi, controllo, analisi dei dati in ambito fondi SIE, supporto legale-amministrativo; Finance & Reporting per il supporto alla predisposizione di bilanci consolidati e due diligence su bilanci e processi, supporto all’implementazione di sistemi innovativi di Amministrazione, Finanza e Controllo; Data Analytics per sviluppo di cruscotti, algoritmi di Machine Learning, attività di Artificial intelligence; IT Strategy & Governance per advisory sulla normativa in materia digitale, IT Finance & Budget Management, Risk Information Management, Performance Management; IT Architecture & Solutions per attività di benchmarking, definizione scenari, progettazione di sistemi basati su tecnologie innovative; People & Organization per attività di formazione E-learning (content designer; content content developer, operation officer) e attività di sviluppo e utilizzo del Metaverso (Vr/Ar Designer, web3 developer, ntf strategist); Sourcing & Procurement per il supporto alla progettazione ed espletamento di iniziative di acquisto e per la realizzazione di procedure e bandi in ambito PNRR; Planning & PMO per attività di PMO amministrativo, formazione, supporto nella predisposizione di offerte tecniche su project management; Policy Evaluations & PNRR per il supporto su progetti a finanziamento diretto della Commissione Europea; infine anche nell’area Cyber Security e in quella del Service design.

I requisiti

Le opportunità sono rivolte in particolare a candidati che abbiano concluso una laurea o un master di II livello tra Ingegneria informatica, Ingegneria dell’automazione, Ingegneria dell’intelligenza artificiale e sicurezza informatica, Ingegneria gestionale, Scienze economico-aziendali, Giurisprudenza, Statistica e data science, Management della PA, Cultura della cybersecurity, Risk & security management. È richiesta conoscenza delle lingue italiana e inglese (livello C1) e degli strumenti di office automation, come Microsoft Excel, Word, Power Point, mentre costituiscono titolo preferenziale un’esperienza nel settore ICT o della Pubblica Amministrazione, la conoscenza della normativa degli appalti pubblici, la conoscenza delle architetture software e il possesso di certificazioni ITIL, Prince2 o equivalenti. Si richiedono soft skills, come capacità di ascolto, di collaborazione, di lavorare per obiettivi, capacità analitiche per combinare diversi tipi di dati e molteplici fonti, disponibilità a imparare, passione per la tecnologia e per l’innovazione.