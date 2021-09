Il Gruppo Mancino apre un ufficio marketing in via La Malfa e assume 400 venditori: al via le selezioni

Il neonato Gruppo Mancino investe in città e apre un ufficio marketing in via Ugo La Malfa. Previste 400 assunzioni a tempo indeterminato solo per la sede di Palermo. L'impresa, a caccia di venditori esperti, conta però di aprire ben otto sedi in Sicilia. Top secret, al momento, il prodotto che i lavoratori avranno il compito di promuovere. L'unica certezza è che il settore non è quello della telefonia.

"Il lavoro si svolgerà al telefono ma a differenza dei classici call center - spiegano dal gruppo a PalermoToday - i lavoratori assunti venderanno un prodotto di un marchio che fa parte del Gruppo e non di altre aziende". I contratti saranno a tempo pieno: otto ore lavorative dal lunedì al sabato. "Lo stipendio - sottolineano dal gruppo - sarà a norma di legge. Ci sarà un fisso corposo, la cifra sarà ben più alta dei classici 400 euro, al quale si aggiungeranno anche delle provvigioni sulle vendite".

Come candidarsi

La fase di recruiting partirà già questo mese. Una volta ricevuti i curricula, si procederà subito alla selezione. I lavoratori che saranno scelti riceveranno una chiamata per effettuare un colloquio di preselezione. La procedura di assunzione si concluderà il 30 ottobre. Se l'azienda non dovesse a selezionare tutto il personale per quella data, continuerà a vagliare curricula fino al mese di dicembre. Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo mail candidatura@mancinogroup.com.