Digital One apre una nuova sede a Carini: 140 assunzioni entro marzo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Digital One, prestigioso Contact Center etneo presente su quattro distinte città italiane amplia le proprie sedi operative aprendone una nuova a Carini, diventando punto di riferimento per le aziende del versante occidentale della Sicilia e offrendo nuove opportunità di lavoro per 140 persone entro marzo 2023. Digital One si pone inoltre come obiettivo principale quello di fornire un servizio di digitalizzazione alle aziende, presentandosi come interlocutore unico per progetti ad alto valore aggiunto. I servizi proposti sono molteplici e spaziano dall’Help Desk tecnico informatico di I e II livello, all’impiantistica, alla domotica e/o al digital marketing. Un unico partner, suddiviso in business unit, che si orienta verso il futuro delle aziende italiane, costruendo una consulenza tailor made. Prodotti e servizi 4.0 con garanzia di alti livelli di prestazioni tecnologiche e massima soddisfazione. Più di un consulente digitale, un partner All in One. Gli operatori altamente specializzati sono formati per offrire assistenza da remoto e on-site per clienti B2B e B2C.

La nuova sede Digital One sorge a Carini, in un grande open space luminoso, accogliente e con vista sul mare offrendo ai nuovi dipendenti la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico, giovane e straordinario. Il tutto è reso possibile grazie soprattutto alla lungimiranza di Claudio Falica, direttore generale di Digital One, il quale è riuscito a confermare gli obiettivi del piano industriale chiudendo lo scorso giugno con 2.500.000,00 euro di fatturato ed essendo quasi in dirittura d’arrivo con quello delineato per fine dicembre 2022 di 5.000.00,00 euro. “Il dislocamento dell’azienda con l’apertura della nuova sede di Carini è una delle tante in prospettiva per il prossimo anno” dice Claudio Falica il quale continua “il suo obiettivo principale è quello di creare sempre più opportunità di lavoro per il territorio siciliano, instaurando ulteriori sinergie con imprese nazionali e internazionali e rendere quindi Digital One un partner di riferimento e d’eccellenza non strettamente connesso al territorio locale”.

Quante persone lavorano in Digital One? “Ad oggi abbiamo un team operativo di oltre 300 persone suddivise per business unit e puntiamo ad ampliare l’organico partendo proprio da Carini con l’assunzione di 100 operatori per inbound commerciale entro il 1° ottobre e ulteriori altri 40 operatori entro marzo 2023” ci informa Giuseppe Nicolosi, chairman di Digital One. “Un obiettivo che potrebbe sembrare ambizioso ai più, ma che è reso reale grazie alla fiducia e agli accordi commerciali creati con aziende come MeglioQuesto, popolare comparatore online nazionale".

“In sinergia con importanti aziende nazionali offriamo un servizio di help desk impeccabile e con risultati commerciali precisi e allineati con i forecast annuali” dice Francesco Gardani, Project Manager BU Contact Center, “e prevediamo di far crescere i risultati con orgoglio e dedizione. I nuovi lavoratori che cerchiamo saranno tutti inquadrati con contratto a norma di legge, con compenso fisso orario retribuito, busta paga mensile e sarà fatta una prima parte di formazione retribuita”. Tutti gli interessati, con o senza esperienza pregressa, potranno sottoporre la propria candidatura inviando una mail con il proprio cv in formato europeo a carini@digitalone.uno