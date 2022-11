Selezioni e concorsi Asp in scadenza a novembre per oltre 250 posti: ecco come partecipare

Sono sei gli avvisi dell'Asp di Palermo ancora aperti, ma in scadenza a novembre, per la partecipazione a due selezioni pubbliche per titoli, una selezione interna per titoli ed esami, due procedure di stabilizzazione e a un concorso. Diverse le figure coinvolte: dai dirigenti medici agli infermieri. Ecco in breve quali sono i bandi, in ordine di scadenza, e i link con i requisiti richiesti e le modalità per partecipare.

Le selezioni e il concorso Asp in scadenza a novembre 2022

Scade il 15 novembre l'avviso (qui il link) per la selezione per titoli per il conferimento di 2 incarichi a tempo determinato: uno di dirigente medico di medicina trasfusionale e l'altro di dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base.

C'è tempo fino al 17 novembre per candidarsi alla selezione per titoli (qui il link) con la quale si cercano 8 dirigenti medici di radiodiagnostica.

Sempre il 17 novembre è il termine ultimo per il concorso (qui il link) che prevede il reclutamento di 217 figure di vari dirigenti medici. Ecco tutte le posizioni ricercate:

28 posti in anestesia e rianimazione;

6 posti in audiologia e foniatria;

22 posti in chirurgia generale;

2 posti in gastroenterologia;

16 posti in ginecologia ed ostetricia;

4 posti in igiene degli alimenti e della nutrizione;

1 posto in malattie infettive;

4 posti in malattie metaboliche e diabetologia;

9 posti in malattie dell'apparato respiratorio;

10 posti in medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

3 posti in medicina dello sport;

10 posti in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza;

1 posto in medicina genetica;

15 posti in medicina legale;

1 posto in medicina trasfusionale;

4 posti in neonatologia;

12 posti in neurologia;

1 posto in oncologia;

36 posti in organizzazione servizi sanitari di base;

18 posti in ortopedia e traumatologia;

1 posto in otorinolaringoiatria;

10 posti in psichiatria;

3 posti in urologia.

La selezione interna e le procedure di stabilizzazione

Ancora fino al 17 novembre c'è tempo per la selezione (qui il link), in questo caso interna, per titoli ed esami riservato al personale di ruolo inquadrato nel profilo di coadiutore amministrativo cat. B e di coadiutore amministrativo senior Bs , per la copertura di 14 posti di assistente amministrativo (categoria C).

Ultimo giorno il 28 novembre per la procedura di stabilizzazione (qui il link) che riguarda il personale precario dell'Asp e che prevede l'assunzione a tempo indeterminato di 5 figure: un dirigente medico di medicina legale; un dirigente veterinario di area A: un dirigente veterinario di area B e due dirigenti veterinari di area C.

Infine, scadenza il 28 novembre anche per l'altra procedura di stabilizzazione (qui il link) per 6 collaboratori professionali sanitari (cat. D): infermieri.