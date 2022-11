Lavorare nel metaverso da Palermo: Coderblock cerca 13 figure da assumere

Secondo il Politecnico di Milano, il mercato del metaverso tra due anni varcherà la soglia degli 800 miliardi di dollari, con un potenziale di crescita che vedrà coinvolti 5 miliardi di utenti entro il 2023. Dopo il recente sbarco a Miami, la blockchain company Coderblock assume a Palermo 13 persone che parteciperanno alla costruzione del metaverso proprietario e risponderanno ai nuovi ritmi di crescita inaugurati con l’inizio di un'espansione internazionale. Le figure ricercate sono 3D Artist, Blockchain Marketing Specialist, Junior Sales Account, Inside Sales, Senior Administrative Officer, Unity Developer, Unity Mobile Developer, Blockchain Developer, Back-end Developer e Senior Project Manager.

Come lavorare nel metaverso

“Con la recente apertura della nuova sede di Coderblock a Miami, il nostro raggio d’azione si è allargato velocemente e, con lui, la crescita dell’azienda che, in pochi mesi, è esplosa. I nuovi membri del team entreranno a far parte di un ambiente internazionale, fresco e dinamico in cui portare avanti la costruzione del metaverso per raggiungere i mercati più floridi del settore" dichiara Danilo Costa, Ceo e Founder di Coderblock. Per rimanere al passo con la crescita del mercato e raggiungere l’obiettivo di mettere in connessione sempre più realtà in un unico mondo virtuale tridimensionale e immersivo, Coderblock amplia il proprio organico aprendo la selezione a Palermo per alcune figure.

3D artist

I due nuovi 3D artist avranno il compito di supportare il team di lavoro nella creazione e modellazione di personaggi, ambientazioni e accessori per i mondi virtuali di Coderblock.

Requisiti: almeno 2 anni di esperienza lavorativa nell’ambito della Cgi, conoscenza del settore 3D, background architettonico, fotografico e/o di design, ottime conoscenze di Blender, capacità di creare texture tramite suite Adobe (Photoshop, Substance 3D Painter e Designer), conoscenza di Unity, conoscenze base di animazione.

Principali mansioni: sviluppo di modelli 3D low poly, composizione dell’immagine, studio delle luci, attività di texturing, rendering e post-produzione, animazioni.

Sede di lavoro: Palermo, con possibilità occasionale di lavoro da remoto

Blockchain marketing specialist

Il o la blockchain marketing specialist lavorerà a stretto contatto con il team Sales & Marketing e avrà il compito di condurre analisi di mercato e creare strategie per la promozione del metaverso di Coderblock e di tutti i servizi blockchain ad esso connessi.

Requisiti: esperienza di almeno 2 anni in ruoli connessi al marketing per il settore blockchain e/o video gaming; conoscenza di blockchain, crypto ed nft, conoscenze Seo, Sem, web e social media marketing; capacità di analisi delle metriche e dimestichezza con l’attività di reportistica.

Principali mansioni: analisi della concorrenza, dei trend di mercato e delle new business opportunities; analisi di mercato finalizzate a studiare il target di riferimento del prodotto e i competitor; analisi di marketing rispetto alle performance e agli obiettivi aziendali e interpretazione dei dati per avanzare previsioni in termini di budget; collaborare alla creazione di strategie e alla gestione della community Discord e Twitter; collaborare con gli altri reparti in un’ottica di customer satisfaction; individuare opportunità di partnership commerciale; tenere il contatto con agenzie e uffici stampa per la gestione del flusso di informazioni relative all’azienda; partecipare ad eventi promozionali e fiere di settore.

Sede di lavoro: a Palermo, con possibilità occasionale di lavoro da remoto

Junior sales account

I due junior sales account avranno il compito di supportare il team Sales nell’acquisizione e gestione di nuovi rapporti commerciali per conto dell’azienda.

Requisiti: preparazione commerciale ed esperienza di almeno 1-2 anni nel settore vendite (preferibilmente B2B); buona conoscenza del pacchetto Office; conoscenza della lingua inglese, disponibilità a partecipare ad eventi/fiere di settore; abilità nell’accrescere e gestire un networking professionale di alto livello.

Principali mansioni: new business e contatto con nuove aziende/clienti per attività mirata di lead generation e acquisizione nuovi clienti; scouting per attività di business development; gestione della trattativa commerciale; integrazione e aggiornamento dei contatti dei database e compilazione del Crm aziendale per la registrazione delle attività day by day; gestione portafoglio di clienti e attività di post-sales; analisi dei risultati e gestione della reportistica; gestione e mantenimento delle relazioni con i principali stakeholder.

Lavoro full-remote

Inside sales

I due Inside Sales lavoreranno a stretto contatto con il team Sales e avranno il compito di acquisire e gestire nuovi rapporti commerciali per la nuova divisione Content & Production di Coderblock.

Requisiti: preparazione commerciale ed esperienza nel settore vendite B2B di almeno 2 anni; buona conoscenza e padronanza di Crm (con particolare riferimento a SalesForce o Hubspot); conoscenza della lingua inglese con esperienza diretta con stakeholder stranieri; disponibilità a partecipare ad eventi/fiere di settore.

Principali mansioni: sviluppo di strategie mirate ad ampliare il portfolio clienti; new business e contatto con nuove aziende/clienti per attività mirata di lead generation e acquisizione nuovi clienti; gestione della trattativa commerciale; attività di business development; attività di up-selling e cross-selling; integrazione e aggiornamento dei contatti dei database e compilazione del Crm aziendale per la registrazione delle attività day by day; negoziazione delle condizioni commerciali e responsabilità della chiusura dei contratti.

Lavoro full-remote

Senior administrative officer

La figura affiancherà una risorsa già presente nel team col ruolo di assistant administrative officer per la gestione del reparto amministrativo di Coderblock.

Requisiti: esperienza pregressa di almeno 3 anni in ambito amministrativo-contabile, conoscenza di diversi sistemi di fatturazione, ottime capacità comunicative e organizzative.

Principali mansioni: gestione contabilità e ciclo di fatturazione per azienda italiana e americana; gestione flussi informativi; comunicazione e rapporto con i fornitori; archiviazione documenti cartacei ed elettronici; confronto con figure esterne; attività HR; elaborazione dei dati relativi alla retribuzione del personale e gestione di pratiche connesse al rapporto di lavoro tra i dipendenti e l’azienda; organizzazione attività logistiche (organizzazione viaggi e transfer aziendali).

Sede di lavoro: a Palermo, con possibilità occasionale di lavoro da remoto

Unity developer

La persona selezionata lavorerà a stretto contatto con il team Dev e col reparto 3D per prendere parte ai progetti di sviluppo delle componenti gaming dei mondi virtuali di Coderblock.

Requisiti: esperienza di almeno 2 anni nell’engine di sviluppo Unity3D e nello sviluppo di videogame; conoscenza approfondita di scripting C# e di programmazione orientata agli oggetti; dimestichezza con le tecniche di rendering in real time e GPU hardware e shaders programming; esperienza di building su WebGL, desktop e mobile; esperienza con software per il controllo di versione (Git, Plastic Scm).

Principali mansioni: realizzazione script Unity multipiattaforma; prendere parte a progetti di sviluppo in ambito gamification sviluppando nuove parti di gioco e meccaniche non ancora implementate oltre a fare refactoring di alcune parti di codice già esistenti; testing e deploy di applicazioni esistenti.

Sede di lavoro: a Palermo, con possibilità occasionale di lavoro da remoto

Unity mobile developer

Lo o la unity mobile developer collaborerà con i reparti 3D e Unity Development per implementare l’esperienza del metaverso di Coderblock tramite app mobile.

Requisiti: esperienza di almeno 2 anni nello sviluppo di videogame per app mobile (Android e iOS) e di almeno 4 anni nell’engine di sviluppo Unity3D; conoscenza approfondita di scripting C# e di programmazione orientata agli oggetti; dimestichezza con le tecniche di rendering in real time, Gpu hardware e shaders programming; esperienza di building su WebGL, desktop e mobile; esperienza con software per il controllo di versione (Git, Plastic SCM); capacità di adattamento al lavoro di squadra e al lavoro in autonomia; attitudine ad imparare nuove tecnologie.

Principali mansioni: realizzazione script Unity multipiattaforma con focus su iOS/Android; sviluppo app di mobile gaming per il metaverso di Coderblock; prendere parte a progetti di sviluppo in ambito gamification; sviluppare nuove parti di gioco e meccaniche non ancora implementate oltre a fare refactoring di alcune parti di codice già esistenti; testing e deploy di applicazioni esistenti.

Sede di lavoro: a Palermo, con possibilità occasionale di lavoro da remoto

Blockchain developer

Il o la blockchain developer lavorerà a stretto contatto con il reparto sviluppo per l’implementazione dell’infrastruttura blockchain del metaverso di Coderblock.

Requisiti: competenze ed esperienza nello sviluppo production-level in Solidity, nell’implementazione di smart contract su Polygon e Ethereum mainnet, nei principali tools/framework di sviluppo di smart contract (Hardhat - OpenZeppelin - Alchemy o simili Rpc Providers - Metamask), nello sviluppo web (Javascript - React/Next.js - NodeJs); buona conoscenza della Ethereum Virtual Machine (Evm), dei secure Solidity development patterns per lo sviluppo di token (specialmente Erc-721 e Erc-20), NFTs, dApp e governance, di Javascript ethereum Sdks (web3,js, ethers.js), dei principali standard Erc/Eip di Ethereum, dell’architettura web services Api, RestFul Interface (sia lato frontend che backend); familiarità con i principali sistemi di versioning (Git) e branching model.

Principali mansioni: progettazione e sviluppo di piattaforme Dao, di dApp, supervisione e pianificazione dei progetti Blockchain; strutturazione di Ico per criptovaluta, scrittura di smart-contract, dallo sviluppo all’analisi dei flussi.

Sede di lavoro: a Palermo, con possibilità occasionale di lavoro da remoto

Backend developer

Il o la backend developer, insieme al resto del reparto sviluppo, lavorerà a stretto contatto con il team 3D per prendere parte ai progetti di sviluppo delle componenti gaming dei mondi virtuali di Coderblock.

Requisiti: 3-5 anni di esperienza pregressa come Back-end developer; ottima conoscenza e padronanza del framework Php Laravel 8+ e di altre tecnologie backend: Php, DB Management (MySql/MariaDB e MongoDB); conoscenza di costrutti Oop e Mvc; conoscenza di base di: Html5, Css3, pre-processore Sass, Javascript (Ecmascript 6), ReactJS, conoscenza base del modello RestFul; conoscenza dei fondamenti di cyber security e data protection and management; conoscenza dell’architettura web services Api, RestFul Interface (sia lato frontend che backend); familiarità con i principali sistemi di versioning (Git) e branching model.

Principali mansioni: creare codice ben disegnato, robusto, semplice da testare, pulito ed efficiente; assicurarsi che il software sia sempre compliant con le specifiche tecniche; creare, personalizzare e gestire le dashboard back-end, supportare e gestire i media crawler, supportare e gestire le Api, attività di estrazione, organizzazione e analisi di informazioni non strutturate, preparare e descrivere le procedure di rilascio e deploy delle varie componenti software; definire e aggiungere funzionalità insieme al team Ux; applicare i Design Pattern più importanti e seguire i principi Solid per una migliore qualità del codice; scrivere test automatici e tool che semplifichino il lavoro.

Sede di lavoro: a Palermo, con possibilità occasionale di lavoro da remoto

Senior project manager

Il o la senior project manager avrà il compito di guidare il raggiungimento degli obiettivi di progetto assicurandosi che i task vengano realizzati nel rispetto di tempi, qualità e costi stabiliti.

Requisiti: esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di Project Manager; ottima conoscenza della lingua inglese per contatti con clienti e stakeholder; abilità nel comprendere le esigenze del cliente e tradurle in requisiti di business; ottime capacità di scrittura e stesura di progetti, presentazioni e documenti progettuali.

Principali mansioni: definire e comunicare gli obiettivi di progetto al team; definire i business requirements, sviluppare i piani di progetto e stabilire le relative deadline; guidare le risorse del team di progetto; applicare metodologie Agile nelle fasi di progettazione e implementazione; gestire le relazioni con le parti coinvolte nella realizzazione del progetto.

Sede di lavoro: a Palermo, con possibilità occasionale di lavoro da remoto

È possibile candidarsi sul sito di Coderblock al seguente link.