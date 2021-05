A Cefalù il recruiting day della scuola universitaria europea per il turismo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Uet Italia (Scuola Universitaria Europea per il Turismo) organizza a Cefalù il recruiting day, una giornata di incontro tra gli operatori del settore turistico ed i giovani in cerca di occupazione. L'evento si terrà il 3 giugno nel complesso monumentale di San Domenico. E' patrocinato da Federalberghi sezione di Cefalù, Confartigianato Cefalù e l'associazione ristoratori Cefalù.

Selezione aperta a chi ha tra i 18 e i 35 anni. Saranno presenti i responsabili delle risorse umane e i direttori di alcune tra le più importanti strutture turistiche e ristorative siciliane. Saranno presentati i prossimi corsi in partenza della UET Italia - sede di Cefalù per formarti. Prenotazioni (registrazione obbligatoria posti limitati) al link https://recruitingdaycefalu.eventbrite.it.

Alcuni consigli

- Porta con te alcune copie del tuo CV in formato europeo con fotografia;

- Presentati con un abbigliamento consono per un colloquio di lavoro;

- Arriva puntuale alla registrazione dei partecipanti ( dalle 10.00 alle 10.30 ) per essere tra i primi a fare i colloqui;

- Ricorda di indossare la maschera protettiva.



Gallery