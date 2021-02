La Fondazione Laboratorio della Speranza cerca addetti alle pulizie e giardinieri: il bando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stato pubblicato sul sito della Fondazione Laboratorio della Speranza un nuovo avviso pubblico per l'individuazione delle figure professionali necessarie allo svolgimento di lavori di pulizia e di giardinaggio. L'avviso è finalizzato alla creazione di una long list dalla quale la Cooperativa sociale “Il Segno” potrà attingere proprio per la copertura delle posizioni richieste per lo svolgimento dei servizi di pulizia e di giardinaggio.

Per partecipare i candidati dovranno presentare, pena l'esclusione, la domanda corredata del curriculum vitae, del documento di identità, delle copie dei titoli di studio o degli attestati professionali entro il 28 febbraio 2021 compilando l'apposito modulo sul sito della Fondazione o consegnandola brevi manu presso la sede della Fondazione.

Scarica l'avviso pubblico