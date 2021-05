Altavilla, il Comune cerca sei vigili per la stagione estiva: pubblicato il bando

L'incarico è a tempo determinato e parziale: durerà massimo quattro mesi e l'orario ammonta a 24 ore settimanali. Tutto quello che c'è da sapere per candidarsi, dai requisiti richiesti al termine ultimo per presentare la domanda

In vista dell'estate, il Comune di Altavilla potenzia l'organico della polizia municipale. Pubblicato sul sito istituzionale il bando per selezionare sei agenti, a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali). Per partecipare è richiesto il diploma. Per candidarsi c'è tempo fino alle ore 23,59 del 16 maggio. Le domande vanno inviate a mezzo pec all’indirizzo poliziamunicipale@pec.altavillamilicia.eu indicando nell’oggetto: “Bando agenti di P. L. a tempo determinato anno 2021”.

Il rapporto di lavoro avrà la durata di tre mesi, con decorrenza, prevedibilmente, dal 1 giugno e con facoltà di proroga per ulteriori 30 giorni. Coloro che saranno selezionati avranno il trattamento economico corrispondente alla categoria giuridica C, posizione economica 1, del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto funzioni locali.

Scarica il bando completo