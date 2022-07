Opportunità di lavoro al porto di Palermo, pubblicati due bandi per l'assunzione di quattro persone

Opportunità di lavoro all'Autorità Portuale di Palermo. Sono stati infatti indetti due bandi di concorso per l'assunzione di quattro impiegati amministrativi di terzo livello da inserire a tempo indeterminato negli uffici portuali. La selezione pubblica mira a individuare una risorsa da allocare all'ufficio politiche comunitarie, project management e blending finanziario e tre da destinare al servizio affari legali, affari generali, risorse umane e formazione e all'area demanio e beni patrimoniali.

I profili ricercati

Il candidato che andrà a ricoprire il posto destinato all'ufficio politiche comunitarie, project management e blending finanziario dovrà avere competenze in project cicle management, monitoraggig e rendicontazione di interventi infrastrutturali finanziati da fondi Sie (i fondi d'investimento europeri) e si occuperà delle attività legate alla partecipazione dell'Autorità Portuale a bandi dell'Unione Europea. Dovrà essere capace di utilizzare dunque strumenti finanziari nazionali e comunitari, anche attraverso l'attivazione della forma di partenariato pubblico-privato.

La risorsa si occuperà, inoltre, della predisposizione di atti e documenti di gestione tecnico - economico amministrativo relativo ai finanziamenti esterni durante le varie fasi di candidatura, attuazione, gestione e rendicontazione delle operazioni nel settore del trasporto marittimo e in particolare delle infrastrutture portuali dei porti del sistema.

Per i tre impiegati da destinare al servizio affari legali, affari generali, risorse umane e formazione e all'area demanio e beni patrimoniali, invece, le competenze richieste devono essere di tipo giuridico - amministrativo. I profili infatti dovranno essere in grado di supportare gli uffici di assegnazione nello svolgimento delle relative attività. Nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile dell'area o del servizio, questi compiti dovranno essere svolti in modo autonomo. Le risorse infine dovranno avere approfondite conoscenze teorico-pratiche nel settore del diritto amministrativo, del demanio marittimo portuale e del diritto del lavoro e della previdenza sociale, oltre ad avere pregresse esperienze lavorative in questo campo.

Requisiti generali e requisiti specifici

I quattro impiegati dovranno avere un'età superiore ai 18 anni, la cittadinanza italiana (o in uno degli stati membri dell'Unione Europea), godere dei diritti civili e politici, avere idoneità fisica, essere iscritti nelle liste elettorali, non essere stati licenziati da un impiego pubblico, godere di immunità da condanne penali (né avere procedimenti penali in corso) e non godere del trattamento di quiescenza.

Laurea in Giurisprudenza più conoscenze informatiche inoltre per il bando da tre posti, mentre basta una laurea in Relazioni Internazionali, Ingegneria Civile, Edile-architettura o Gestionale, in Architettura o in Economia marittima e dei trasporti per il bando da uno.

Come candidarsi

Le domande di ammissione alle selezioni, datate e firmate, dovranno essere inviate in busta chiusa, entro il 28 luglio 2022, all'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale - Ufficio Protocollo (via Piano dell'Ucciardone 4) entro il prossimo 28 luglio. Dovranno inoltre essere consegnate o a mano all'ufficio protocolo dell'AdSP (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14, martedì e giovedì dalle ore 15.20 alle 18), a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite corriere. Per maggiori informazioni e per conoscere i dettagli sui bandi è possibile consultare sull'albo pretorio dell'Autorità Portuale.