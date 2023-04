Lavoro, Deichmann cerca personale in Sicilia: previste assunzioni anche a Palermo

La catena di negozi di scarpe e accessori Deichmann è alla ricerca di personale per i suoi punti vendita in Sicilia. I neoassunti saranno inseriti negli store di Palermo, Catania, Siracusa, Sciacca e Modica con contratti full time, part time e tirocinio.

Nello specifico, l’azienda seleziona nell’Isola addetti alle vendite. Oltre a relazionarsi con i clienti, gli addetti alle vendite si occuperanno della movimentazione della merce e di tutte le attività del punto vendita, attenendosi alle direttive aziendali.

Per prendere parte alle selezioni sarà necessario rispettare determinati requisiti, differenziati in base al profilo scelto. Inoltre, saranno indispensabili dinamismo, buone capacità relazionali e comunicative, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. Il domicilio nel comune di riferimento o in comuni limitrofi costituisce requisito preferenziale.

Gli aspiranti candidati potranno inviare la propria candidatura visitando la sezione "Lavora con noi" del sito Deichmann.