Just eat assume a Palermo: contratto di lavoro subordinato per oltre cento rider

Just Eat cerca oltre cento rider da assumere a tempo indeterminato a Palermo. L'azienda motiva la scelta di avere dei dipendenti con la volontà di valorizzare ulteriormente il potenziale di crescita della città che registra un trend positivo anno su anno con un incremento del 50% dei ristoranti che hanno scelto il digital food delivery, arrivando a oltre 500 totali attivi su Just Eat in città.

Il contratto

Il contratto di lavoro subordinato che sarà applicato è quello del settore logistica, trasporto, merci e spedizioni che garantisce i diritti sindacali e il trattamento economico e normativo previsto dall’accordo sindacale siglato il 29 marzo. Prevista l’applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternità/paternità. La retribuzione prevede un compenso orario non inferiore a 9 euro sino alla maturazione di un’anzianità lavorativa della durata complessiva di due anni.

Ad un salario orario di partenza di 8,50 euro si aggiunge infatti il premio di risultato di 0.25 euro a consegna e l’accantonamento del trattamento di fine rapporto, oltre alle eventuali maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno. A Palermo sono previsti diversi regimi orari di part time (da 10, 20 o 30 ore), e i turni vengono pianificati mediante un’app dove il rider dà la sua disponibilità per la settimana successiva e Just Eat, considerando la preferenza, procede alla pianificazione della settimana lavorativa.

Sono previste inoltre indennità a titolo di rimborso chilometrico per l’utilizzo del proprio mezzo per le consegne, ciclomotore o bicicletta, e l’applicazione piena e integrale delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza e consegna di tutti i Dpi previsti dalla normativa vigente, e dotazioni di sicurezza gratuite come casco, indumenti con inserti ad alta visibilità e indumenti antipioggia e zaino per il trasporto del cibo, oltre a igienizzanti e mascherine anti-Covid. Inoltre, in aggiunta alle coperture assicurative fornite dagli istituti di previdenza ed assistenza pubblici (Inps e Inail) a tutti i dipendenti sarà fornita un’assicurazione nel caso si verifichi un incidente grave sul lavoro.

Il corso di formazione

Verrà offerto ai rider assunti un training dedicato con 12 ore di formazione base e specifica sulla professione e sul tema salute e sicurezza, quali parti integranti del lavoro e regolarmente retribuite, insieme a una visita medica periodica di idoneità al lavoro.

Come candidarsi

Per candidarsi a consegnare cibo a domicilio con Just Eat avviene attraverso la pagina dedicata inserendo le proprie informazioni personali, guardando un video esplicativo sul ruolo di rider e rispondendo ad alcune domande. "Il candidato - spiega l'azienda - fornisce inoltre le informazioni relative al mezzo per le consegne, l’indicazione delle proprie preferenze per i turni di lavoro e i documenti necessari all’assunzione. I candidati vengono poi valutati ad uno ad uno e successivamente contattati per partecipare ad una sessione online conoscitiva sull’azienda e sul ruolo del rider e per chiedere informazioni ai recruiter".