Zangaloro apre a Carini e cerca personale: selezioni al via

L'hamburgheria di qualità, tra i più affermati e noti brand di Palermo, espande la sua presenza in provincia. L'annuncio è comparso sulla pagina Facebook, ecco i profili ricercati e come candidarsi

Zangaloro espande la sua presenza in provincia. Dopo Bagheria, l'hamburgheria di qualità, tra i più affermati e noti brand di Palermo, prossimamente aprirà anche a Carini e cerca personale.

L'annuncio è comparso ieri sulla pagina Facebook della "Meat Factory”, un burger bar nostrano che associa pane artigianale a lievitazione naturale ad hamburger fatti in casa con carni pregiate, cotte e servite con l'accostamento di ingredienti locali. Per candidarsi bisogna inviare il curriculum vitae via mail all'indirizzo job@zangaloro.it.

"Cerchiamo - racconta a PalermoToday Angelo Zangaloro - personale qualificato, con esperienza, senza limiti di età. Una decina di persone in tutto, tra addetti alla cucina e al banco". I lavori di ristrutturazione dell'immobile all'interno del quale sarà aperta l'attività, che al momento resta top secret, inizieranno domani e dureranno circa tre mesi. Zangaloro accoglierà i clienti di passaggio a Carini dalle 7 alle 24. "Vogliamo essere presenti nel polo industriale, intercettare i lavoratori della zona ma - conclude l'imprenditore - anche i residenti dei Comuni vicini di Torretta e Capaci".