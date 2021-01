Blue Air lancia la rotta Palermo-Torino: da aprile tre voli settimanali

Tutte le prenotazioni includono l'opzione di cambiare le date del volo una volta, senza pagare la tassa di modifica. L'amministratore delegato di Gesap, Giovanni Scalia: "Solo l’inizio di una proficua collaborazione per ampliare l’offerta dei collegamenti"

A partire dal prossimo 2 aprile, la compagnia aerea Blue Air apre la nuova rotta Palermo - Torino, con tre voli settimanali (mercoledì, venerdì e domenica). I voli sono già in vendita. I prezzi partono da 19,99 euro, solo andata, tasse e commissioni incluse. Tutte le prenotazioni includono un cambio gratuito - l'opzione di cambiare le date del volo una volta, senza pagare la tassa di modifica.

"Per l’aeroporto di Palermo si tratta dell’arrivo di una nuova e prestigiosa compagnia - afferma Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del Falcone Borsellino - La rotta per e da Torino è solo l’inizio di una proficua collaborazione per ampliare l’offerta dei collegamenti dallo scalo aereo palermitano”.

