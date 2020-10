Foliage, profumi di Natale e borghi medievali: ecco il nuovo volo Palermo-Perugia

La Regione Umbria presenta il nuovo volo Palermo-Perugia e le mille sfaccettature della Valnerina, prodotto di punta per un turismo slow sempre più amato. La Valnerina è la valle attraversata dal fiume Nera, che nasce presso i Monti Sibillini nelle Marche, attraversando una stretta e tortuosa zona montuosa nell'Umbria sud-orientale.

"Anche in un anno particolare come questo - si legge in una nota - la Regione Umbria non ha voluto mancare l'appuntamento del TTG Travel Experience di Rimini, in programma dal 14 al 16 ottobre, per dare un segno di ripartenza e presentare la sua offerta turistica ampia e diversificata capace di intercettare i diversi target interessati, dalla famiglia, alla coppia, al viaggiatore attivo che ama scoprire il territorio, a piedi o in bici, senza rinunciare al buon cibo. L'Umbria, cuore verde d'Italia, si appresta così a essere sempre più meta ideale per chi è alla ricerca di un territorio da vivere, ricco di sfaccettature, anche in periodi come l'autunno, fascinoso per il suo foliage e i suoi profumi o il Natale quando i borghi si illuminano e regalano emozione pura".

"A Rimini - prosegue la nota - sono 27 gli co-espositori (Padiglione A5 - Stand 108) tra albergatori e consorzi specializzati in un'offerta ben precisa che va dal bike al wedding passando per l'enogastronomia e oltre a questo la Regione si mette in mostra con due appuntamenti, il 14 e 15 ottobre, per raccontare le prossime strategie e il prodotto Valnerina. L'aeroporto di Perugia è sempre più al centro degli interessi di possibili mire espansionistiche e lo dimostra l'idea di andare a intercettare nuovi viaggiatori provenienti dalla Sicilia. Dal 27 ottobre ecco infatti il nuovo volo bi-settimanale da Palermo a Perugia operato da Ryanair che ha deciso di investire ulteriormente sullo scalo umbro portando a 5 le destinazioni servite".

fonte: Adnkronos