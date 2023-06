"Impresa in un giorno": ecco il nuovo sportello per semplificare la vita ai proprietari delle attività commerciali

Presentato questa mattina a Palazzo Comitini “Impresa in un giorno“, il nuovo sportello informatico a sostegno delle attività del Suap per rendere più facile la vita agli imprenditori. La nuova piattaforma è stata realizzata dalla Camera di Commercio Palermo-Enna in collaborazione con Sispi. Già in Italia oltre 4 mila comuni utilizzano questa piattaforma, però il comune di Palermo rappresenta la prima città italiana ad aver attivato l'interoperabilità 4.0 che consentirà un nuova ed intuitiva esperienza di lavoro.

Così l'assessore comunale Giuliano Forzinetti durante la presentazione del nuovo portale per le attività produttive "Impresa in un giorno": "Oggi viene portato a compimento il processo di semplificazione amministrativa avviato sin dal nostro insediamento attraverso. Durante questi mesi abbiamo sviluppato e portato a termine una vera e propria rivoluzione normativa ed oggi anche informatica, che favorirà l'interfaccia fra utenza e pubblica amministrazione".

"È attiva la forma di pagamento PagoPA che unitamente alle semplificazioni apportate - dice Forzinetti - consente agli imprenditori di poter installare ad esempio un insegna, occupare il suolo pubblico o fare un trasloco contestualmente alla presentazione della pratica. Prima dell'entrata in funzione sono previsti due webinar di formazione per i professionisti in modo da ridurre al minimo i disagi durante questo periodo di transizione. Una burocrazia a favore delle imprese, dei cittadini e dei professionisti, per ridare credibilità al nostro territorio e fare in modo che sia un luogo in cui sia conveniente investire".

Queste invece le dichiarazioni del sindaco Lagalla: “Questa iniziativa rientra nel percorso di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino che stiamo portando avanti grazie ai fondi del Pnrr, per il quale ringrazio l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti, l’assessore all’Innovazione Antonella Tirrito, la Sispi la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, Infocamere e Maggioli. Grazie a “Impresa in un giorno” ci allineiamo ai circa quattromila comuni italiani che hanno già adottato questo servizio telematico che agisce come facilitatore per la gestione di pratiche destinate agli uffici del Suap. Questo sistema permette, inoltre, grazie alla collaborazione della Camera di Commercio, una gestione congiunta dei dati che velocizza il percorso dell’utente garantendo maggiore efficienza. Questa amministrazione sta lavorando per recuperare i ritardi accumulati ma soprattutto per innovare i processi della pubblica amministrazione rendendo semplice e produttivo il dialogo con i cittadini".