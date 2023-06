Bollette, cartelle pazze e truffe: aperto un nuovo sportello di Federconsumatori

Aperto presso la Camera del lavoro, in via Meli 5, un nuovo sportello di Federconsumatori Palermo. Lo sportello offrirà informazione, consulenza e assistenza a tutti i cittadini, oltre che assistenza diretta agli iscritti. Basterà chiamare il numero 091 6173434 per fissare un appuntamento con gli esperti di Federconsumatori. Tra le principali attività dello sportello, assistenza per contenziosi con le compagnie di assicurazioni, con banche e finanziarie, consulenza sulle multe, assistenza anche in conciliazione per contenziosi relativi a bollette di telefonia fissa e mobile, gas, elettricità, acqua, assistenza per contestare "cartelle pazze", per la cancellazione dalle "black list".

"Si consolida la sinergia con Federconsumatori per rafforzare la tutela, la difesa dei diritti e la capacità critica dei cittadini - dichiara il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo -. Ciascuno col proprio ruolo, in un momento di stagnazione economica con la riduzione del potere d’acquisto dei salari, saremo impegnati nella difesa e promozione dei diritti individuali e collettivi dei cittadini anche nella loro specificità di consumatori e utenti, a partire dai temi che riguardano la qualità dei servizi per i cittadini, la tutela ambientale, il risparmio e l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, per esercitare il diritto a un consumo più consapevole".

"Con l’apertura di questo sportello, che si aggiunge a quelli già attivi in città e provincia - dichiara il presidente di Federconsumatori provinciale Palermo, Pino Lo Bello - assicureremo la presenza di Federconsumatori a tutti i cittadini e saremo ancora più vicini alle esigenze dei lavoratori iscritti alle varie categorie della Cgil. Intendiamo metterci in ascolto dei problemi che oggi assillano lavoratori e pensionati, tra cui i rincari dei beni di prima necessità (come pane, latte, pasta) spesso ingiustificati e talvolta vere e proprie speculazioni e truffe. E vogliamo assicurare l’assistenza nella lettura e comprensione di bollette e contratti e informare lavoratori, pensionati, e i cittadini sui loro diritti, per dare il nostro apporto, amministrativamente, con ricorsi, con la conciliazione o con l’azione legale".

L’idea di Cgil Palermo e Federconsumatori è anche di promuovere iniziative congiunte con altre associazioni, per tutelare il salario, la pensione o i sussidi contro truffe e rincari vari, coinvolgendo la Prefettura, la Questura, il Comune, l’Asp e altri enti pubblici, oltre che i rappresentanti delle categorie, "per sviluppare una vigilanza e un’azione contro ogni abuso commesso a danno dei consumatori". Inoltre il nuovo "front office" sarà anche punto di riferimento con le sue guide sulle truffe più ricorrenti e per la promozione di campagne di sicurezza e prevenzione per gli anziani.