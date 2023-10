Il nuovo McDonald's di via Amari: iniziato il cantiere, aprirà entro l'anno

Il nuovo McDonald's di via Emerico Amari inizia a vedere la luce. Lo storico fast food che dopo 25 anni dice addio alla sede di piazza Castelnuovo, è pronto infatti a trasferirsi entro l'anno nei locali che hanno ospitato il multisala Politeama, chiuso ormai dall'inizio dell'estate. La settimana scorsa è iniziato il cantiere. Due mesi di lavori intesi, secondo quanto apprende PalermoToday, per trasformare quello che per quasi 100 anni è stato un cinema in un moderno fast food. La catena statunitense infatti ha deciso di lasciare il punto vendita al Politeama perché i locali non erano adeguati ai nuovi protocolli imposti dall'azienda. Adesso l'obiettivo è aprire nel nuovo punto vendita entro la fine dell'anno.

Via a un nuovo corso. Nell'ex cinema fondato nel 1924 di fronte al teatro (e che aprì per la prima volta con il nome di "Imperia" per poi diventare negli anni '90, fino a oggi, "Politeama"), la cui insegna è già stata dismessa, sorgerà dunque un nuovo fast food in linea con gli altri McDonald's d'Italia. Circa 1.200 metri quadrati di spazio tra pianterreno e galleria si adegueranno agli standard innovativi del metodo Eotf, ovvero "experience of the future".

Il locale, che ha siglato un accordo trentennale con la proprietà dell'immobile in centro, sarà proiettato verso una nuova era della ristorazione: hamburger e patatine saranno preparati sul momento e le ordinazioni avverranno attraverso monitor e casse automatiche. Un modo per robotizzare i processi di vendita che, tuttavia, non inciderà con le assunzioni: i dipendenti del vecchio Mc, infatti, saranno trasferiti nel nuovo punto vendita e dovrebbero esserne assunti degli altri.