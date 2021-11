A Palermo un nuovo deposito di smistamento Amazon: sorgerà nella zona industriale di Brancaccio

Il deposito di smistamento Amazon a Palermo è entrato ufficialmente in funzione. La nuova struttura, nella zona industriale di via Enrico Mattei a Brancaccio, consentirà ad Amazon di potenziare ulteriormente i processi dell’ultimo miglio sia nella gestione degli ordini che nella velocità di consegna ai clienti, principalmente in Sicilia occidentale, nelle aree di Palermo, Trapani e Caltanissetta. Il primo prodotto consegnato dal deposito di Palermo è stato una barra portautensili da cucina.

Il nuovo deposito di smistamento, che ha una superficie di oltre 8.000 metri quadrati, creerà 20 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino entro il 2022. Inoltre, è previsto che i fornitori di servizi di consegna di Amazon assumano 90 autisti a tempo indeterminato che ritireranno gli ordini dal deposito e li consegneranno ai clienti finali. Il centro di distribuzione Amazon e i nostri centri di smistamento più vicini spediscono gli ordini dei clienti al deposito di smistamento, qui i pacchi vengono caricati sui veicoli dei corrieri e infine consegnati ai clienti.

Nell’ambito dell'impegno a raggiungere le zero emissioni di CO2 in tutte le attività entro il 2040, l’edificio è stato progettato seguendo i criteri di efficienza energetica come priorità principale. L’impianto di riscaldamento, condizionamento e ventilazione degli ambienti è gestito da un sistema intelligente per l’utilizzo e la manutenzione dell’immobile (Bms - Building Management System) in grado di offrire agli operatori di magazzino un ambiente di lavoro confortevole e, allo stesso tempo, capace di ridurre i consumi energetici superflui. L’edificio è stato dotato di un sistema di pannelli solari fotovoltaici.

Amazon si impegna ad installare colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici dei fornitori di servizi di consegna e dei dipendenti oltre a sperimentare nuove soluzioni di mobilità elettrica in tutta Europa. Tutti i nuovi depositi di smistamento sono ideati e sviluppati per essere perfettamente compatibili con le esigenze richieste da una flotta di veicoli elettrici. Le zone adibite a parcheggio sono già state ideate prevedendo la futura predisposizione di nuove colonnine di ricarica, così da poter soddisfare la graduale espansione della flotta elettrica.

Oltre al nuovo deposito di smistamento di Palermo, l’azienda è già presente nella regione con il deposito di smistamento di Catania, entrato in attività un anno fa, in cui sono stati assunti 70 operatori a tempo indeterminato superando le stime iniziali di 30 nuovi posti di lavoro.