Accordo tra Uiltucs e Prezzemolo&Vitale, bonus e nuove tutele per 230 dipendenti

Premialità e condizioni migliorative per i dipendenti. E' quanto prevede il contratto di secondo livello siglato dalla Uiltucs Sicilia e dal gruppo della grande distribuzione Prezzemolo&Vitale, con sede a Palermo. L’accordo integrativo interessa circa 230 dipendenti in sette sedi e altre due di prossima apertura, ed è stato firmato dal segretario generale Uiltucs Sicilia, Marianna Flauto, dal segretario generale aggiunto Ida Saja, dalle Rsa, dall’amministratore del gruppo della grande distribuzione, Giuseppa Vitale e dal responsabile gestione risorse umane, Alessandro Lo Verso.

L'accordo è stato sottoposto a consultazione tramite assemblee e i lavoratori ne hanno condiviso i contenuti. Il contratto offre in particolare benefici ai lavoratori con bambini piccoli e garantisce tutele nel caso di problemi familiari. "Questo è il primo accordo integrativo regionale di una azienda della grande distribuzione - afferma Flauto - che introduce condizioni migliorative e di grande valore sociale per i genitori e per i lavoratori con particolari difficoltà ed esigenze".

Per il 2023 l’azienda riconosce a tutti i lavoratori 200 euro l’anno, mentre per le figure con ruolo di responsabilità viene erogato un bonus mensile fino a 200 euro. Alla madre o al padre lavoratore viene concessa una aspettativa della durata massima di 12 mesi al termine dei congedi parentali. Sarà accettata inoltre la trasformazione da full time a part time per i genitori con bambini fino al compimento del sesto anno. A disposizione ci saranno anche 4 ore retribuite annue di permessi da usufruire anche singolarmente per visite pediatriche fra 0 e 14 anni. Ai genitori di bambini affetti da patologie con 104 che necessitano di cure e terapie è stata data la possibilità di definire una articolazione del lavoro idonea per poter supportare le esigenze dei figli.

Il contratto prevede inoltre 16 ore di permessi retribuiti per l’inserimento dei figli a scuola nel primo anno, elevabili a 20 ore se disabile. Viene poi concesso il congedo matrimoniale per tutte le forme di unioni civili. L’accordo conferma quindi la banca delle ore solidali, per cedere delle ore di lavoro su base volontaria, utilizzabili dai lavoratori in maniera condivisa. Particolare attenzione viene posta verso i lavoratori vittime di violenza o stalking, per i quali è concessa la possibilità di beneficiare delle ferie senza preavviso e di ottenere aiuti economici tramite anticipazione del tfr e dei ratei della tredicesima e quattordicesima. Sarà inoltre nominato un referente nei supermercati per chiedere assistenza e aiuto in caso di violenza o discriminazione di genere.