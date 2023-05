Volotea, da domani collegamento Palermo-Tolosa: e tra una settimana il nuovo volo per Santorini

Buone notizie per chi vola dal Falcone Borsellino: Volotea inaugura domani, venerdì 26 maggio, la nuova rotta internazionale verso Tolosa, capoluogo dell'Occitania nella Francia Meridionale, mentre giovedì 1° giugno prenderà il via il nuovo volo per Santorini, l’isola greca nel cuore del Mar Egeo.

Il nuovo collegamento per Tolosa avrà due frequenze a settimana (ogni martedì e venerdì), mentre la tratta per Santorini prevede collegamenti ogni lunedì e giovedì, nei periodi più intensi. Con queste nuove rotte, l’offerta Volotea presso il Falcone Borsellino prevede 18 destinazioni, 7 in Italia e 11 internazionali.

“Siamo entusiasti di inaugurare due nuovi voli da Palermo: il primo è alla volta di Tolosa, una delle più belle città d’oltralpe, chiamata "città rosa" per i palazzi in mattoni a vista, con un centro storico fra i meglio conservati; il secondo collegamento è per Santorini, isola fra le più amate e rinomate delle Cicladi, caratterizzata dai tipici edifici con le pareti bianche e la cupola azzurra che si affacciano su panorami mozzafiato - ha commentato Valeria Rebasti, International market director di Volotea -. Per la prossima estate, quindi, l’offerta Volotea è ancora più ricca. Grazie ai nostri collegamenti, i passeggeri in partenza dal Falcone Borsellino potranno organizzare una vacanza all’insegna del relax, raggiungendo con voli comodi, diretti e a tariffe concorrenziali 8 destinazioni in Francia e 3 in Grecia, senza dimenticare le 7 città italiane. Con il ricco ventaglio di rotte, inoltre, la compagnia punta a incrementare notevolmente i flussi di turisti incoming, supportando così l’economia della città e dell’intera Sicilia”.

“Due rotte molto amate dai viaggiatori – commenta Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo ‘Falcone Borsellino’ – che fanno crescere il ventaglio di destinazioni offerte da Volotea per questa stagione estiva, ricca di destinazioni interessanti”.

Sono 18 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Palermo, 7 in Italia (Ancona, Firenze, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona), 8 in Francia (Deauville, Lille, Lione, Lourdes/Tarbes, Nantes, Nizza, Strasburgo e Tolosa – Novità 2023) e 3 in Grecia (Atene, Santorini - Novità 2023 e Zante).