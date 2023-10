Dal Brasile allo Zambia, i consoli dai vertici dell'aeroporto: "Aprire nuove rotte"

Aprire nuove rotte aeree, accorciare le distanze per collegare la città a nuove destinazioni. Il Corpo Consolare, l’istituzione che riunisce i rappresentanti dei Paesi stranieri in città, ha incontrato nella giornata di ieri all'aeroporto Falcone Borsellino il presidente di Gesap Salvatore Burrafato e il direttore generale Natale Chieppa.

Un confronto che ha toccato diversi temi: dai nuovi collegamenti agli aspetti operativi e logistici relativi all’accoglienza di ambasciatori e funzionari diplomatici in visita in città. Gesap ha illustrato il piano di sviluppo dell’aeroporto ed i numeri crescenti in termini di collegamenti e passeggeri. Le previsioni da qui a dicembre parlano di un’ulteriore crescita con circa otto milioni di passeggeri in transito e, per la stagione invernale, un +20% di collegamenti rispetto all’anno scorso. L’obiettivo è quello di andare oltre la stagionalità che rappresenta un banco di prova per le nuove rotte.

Gesap ha espresso la sua disponibilità per l’apertura di nuove tratte ma la volontà resta in capo ai vettori. E qui si inserisce il ruolo dei consolati che potranno operare da facilitatori attraverso un’attività di pushing sulle compagnie di bandiera o attraverso il coinvolgimento di operatori turistici e attori istituzionali che possano preparare il terreno per nuove destinazioni o collegamenti con i principali hub internazionali per lo scalo palermitano.

Insieme al decano del Corpo Consolare, Ferdinando Veneziani console della Costa d’Avorio, erano presenti il segretario Antonio Di Fresco. console di Korea, per la Repubblica Ceca Alfredo Nocera, per la Danimarca Maria Carolina Castellucci, per il Brasile Rosalia Calamita, per la Spagna Benedetto Caramanna, per il Lussemburgo Federico Cosenz, per la Georgia Leonarda Amella e per lo Zambia Gabriele Messina.