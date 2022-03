Morettino lancia tre nuovi caffè: la storica torrefazione palermitana arricchisce la linea

Tre nuove specialità di caffè e un'esclusiva miscela, frutto della sapiente unione di due Arabica specialty e un Fine Robusta, vanno ad arricchire la linea delle singole origini del progetto Morettino coffee lab, la micro roastery della storica torrefazione palermitani. Prodotti etici dalla forte valenza sociale, che mirano alla valorizzazione del lavoro dei piccoli produttori dei paesi d’origine della materia prima: l'Etiopia, il Nicaragua e il Ruanda.

Il Rwanda twongerekawa coko women coffee (Sca Score 86,25) nasce da un progetto per la valorizzazione del ruolo della donna nel paese dell’Africa orientale. La cooperativa che produce questo 100% Arabica è guidata da una presidente donna e formata da 134 produttori, di cui 96 sono donne. Le coltivatrici ricevono una formazione sulle migliori pratiche agricole e sulle tecniche di lavorazione del caffè, allo scopo di creare ritorno in termini di sviluppo, che si traduce in un miglioramento delle condizioni di vita delle donne e del territorio in cui vivono. E’ uno Specialty Coffee dall’aroma di frutta secca e noce di cocco, con un gusto equilibrato, dalle note di ananas e frutta candita.

L’altro specialty coffee è l’Ethiopia yirgacheffe kochere (Sca Score 85), una singola origine di Arabica dalla complessa acidità, dalle note fruttate e floreali, piacevolmente dolce, con un gusto che ricorda gli agrumi ed il tè nero e un persistente retrogusto speziato. Proviene da Kochere, piccolo villaggio nel sud dell'Etiopia, dove si trovano le perfette condizioni climatiche ideali per coltivare caffè di alta qualità. Circa 750 famiglie di piccoli produttori coltivano il caffè senza l'uso di fertilizzanti, il caffè viene raccolto a mano selezionando solo le drupe mature e lavorato con metodo naturale.

Infine una particolarità: il Nicaragua finca jorge lagos, un Fine Robusta premiato con 80 punti da Sca. Si tratta di una singola origine di Robusta pregiata, proviene da una piccola cooperativa situata a Nord Ovest del Paese nei dintorni della città di El Diamante de las Segovias. I Fine Robusta rappresentano l’eccellenza nel mondo della coffea canephora e fanno parte di un movimento che porta avanti la valorizzazione di questa varietà.

Nel mondo del caffè si assiste da tempo a un’estremizzazione tra Arabica, considerata tutta indistintamente di qualità superiore, e Robusta, relegata al ruolo di caffè di bassa qualità. Naturalmente, come esistono delle Arabica infime, esistono Robusta pregiate, sta sempre alla sensibilità del torrefattore selezionare le origini migliori per creare caffè d’eccellenza.

"Con il lancio del Nicaragua Fine Robusta Morettino - spiegano dall'azienda - vuole sdoganare l’uso della Robusta di qualità superiore, proponendola in singola origine come se fosse un’Arabica, proprio per creare consapevolezza tra consumatori e operatori del settore. In questo senso va anche il lavoro fatto con la creazione dello Specialty Blend #87 (Sca score 83), speciale miscela frutto dell’unione di tre singole origini pregiate: l’Ethiopia yirgacheffe kochere specialty 100% Arabica, il Brazil wild Specialty 100% Arabica e il Nicaragua finca jorge lagos Fine Robusta. Un blend amabile, dall’aroma di rosa e limone caramellato, gusto di noci di macadamia, bacche di goji e pantostato, con un piacevole retrogusto di fava di cioccolato".