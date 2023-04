Nuova sede della Cisl a Palermo: martedì l'inaugurazione dei locali in via Dante

Verrà inaugurata martedì 11 aprile una nuova sede della Cisl in città a Palermo, in via Dante, 174. All’appuntamento, fissato alle 17, interverrà il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e saranno presenti il responsabile Cisl ottava circoscrizione Alfredo Stabile, il responsabile Cisl Palermo 42 Ludovico Guercio, i segretari delle Federazioni, i presidenti e i responsabili degli enti e associazioni Cisl Palermo Trapani. Nei locali i cittadini potranno contare sui servizi di Caf e Patronato Inas oltre alla presenza delle federazioni e associazioni, Anolf, Adiconsum, Anteas, Sicet e Ufficio Vertenze.

“Esserci per cambiare è da tempo il nostro obiettivo – afferma il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana - è sul territorio che bisogna essere presenti per cambiare in meglio la qualità della vita dei cittadini rispondendo alle loro esigenze di servizi e pressando le istituzioni affinché si dia spazio alle loro richieste, nelle azioni di tutti i giorni. Rafforziamo la nostra presenza nella città di Palermo, come stiamo facendo nei comuni della provincia. Siamo e saremo sempre di più punto di riferimento di tante lavoratrici, lavoratori, disoccupati, famiglie, sia con i nostri servizi sia grazie a un dialogo costante con le amministrazioni locali”.