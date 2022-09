"APPosta per te", il Centesimo presenta la nuova app per il risparmio facile

Il Centesimo presenta la nuova app “Il Centesimo”, pensata per facilitare l’utilizzo e moltiplicare le opportunità di risparmio per tutti i clienti fidelizzati dell’insegna che posseggono lo “Spicciolo d’oro” digitale. Una scelta di rinnovamento che va nella direzione dell’innovazione e, soprattutto, dell’interazione costante con i clienti che ogni giorno scelgono di fare la spesa nei punti vendita Il Centesimo.

APPosta per te è lo slogan che presenta la nuova app, uno strumento digitale che si pone l’obiettivo di ideare e proporre offerte su misura che soddisfino le esigenze e le aspettative di ogni cliente. Entrare nel mondo del risparmio digitale targato Il Centesimo è semplicissimo: per chi già possiede l’app ufficiale Il Centesimo basterà semplicemente aggiornare da Play store ed App store. Per i nuovi utenti, dopo avere scaricato l’applicazione dagli store Ios o Android, è necessario registrare lo “Spicciolo d’oro digitale”.

Sconti e coupon saranno presenti nelle apposite sezioni e, sin da subito, si ottiene il primo coupon da 5 euro utilizzabile con una spesa minima di 30 euro per tutti i possessori dello Spicciolo d’Oro digitale. Il Centesimo è da sempre l’insegna di supermercati siciliani che propone “Ogni giorno un gran Risparmio”. Oggi, grazie alla continua innovazione ed all’utilizzo della nuova app, il risparmio diventa più facile, digitale, veloce e soprattutto personalizzato. Non rimane altro che scaricare o aggiornare l’app ufficiale de Il Centesimo e iniziare a vivere l’esperienza della spesa conveninente pensata APPosta per te.