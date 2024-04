Giovani che non studiano né lavorano, a Palermo il corso con Steve Jobs Academy

Parte la seconda edizione del corso Code (Creating opportunities for development and employment), il progetto formativo per il futuro dei neet siciliani, selezionato dal Fondo per la Repubblica digitale – Impresa sociale. Un fenomeno che in Sicilia riguarda quasi un terzo dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni e rimane particolarmente grave nelle regioni del Sud (27,9%) e tra gli stranieri (28,8%), secondo i dati del Rapporto Istat 2023.

Sono tre i corsi avviati e rivolti a giovani che non studiano più e non cercano lavoro: due attività formative si svolgono a Catania (Front End Developer e Back End Developer) e una a Palermo (Back End Developer). Le iscrizioni sono aperte fino al 15 aprile ed è possibile candidarsi al link: https://progettocode.it. Il progetto formativo è gratuito ed è stato selezionato dal Fondo per la Repubblica digitale - Impresa sociale e guidato da Intellegere, in collaborazione con tree srl e Steve Jobs Academy. Code vuole contribuire in modo concreto a ridurre la disoccupazione giovanile in Sicilia, attraverso una formazione specialistica della durata complessiva di 344 ore. Nello specifico, il progetto si propone di fornire competenze avanzate nel campo della programmazione.

"La metodologia di Code, basata su lezioni in modalità mista e coinvolgimento attivo dei partner sostenitori, continua a dimostrarsi efficace - spiegano gli organizzatori -. La modalità mista, con una combinazione di lezioni online e in sede, favorisce l'interazione diretta con il territorio siciliano, mentre il coinvolgimento dei partner sostenitori contribuisce a trasformare il percorso didattico in un'esperienza professionale".