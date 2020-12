Banca Agricola Popolare di Ragusa, Carmelo Arezzo eletto a capo del settore credito

Carmelo Arezzo, vice-presidente della Banca Agricola Popolare di Ragusa, è stato nominato rappresentante del Settore Credito nell’ente camerale siciliano. La nomina, ratificata dal Decreto del Presidente della Regione Sicilia, onorevole Nello Musumeci, riprende la segnalazione da parte dell’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, che nel dottor Arezzo ha individuato il rappresentante dell’importante settore nell’ambito dell’ente economico siciliano.

Una nomina che riconosce, in uno alle capacità del dottor Arezzo, la sua lunga esperienza non solo all’interno della Bapr (da anni componente del Consiglio di Amministrazione e dal 2018 anche vice del Presidente dottor Arturo Schininà) ma anche della decennale carriera di Segretario Generale della Camera di Commercio di Ragusa, prima della creazione, ora sono quattro anni, dell’ente camerale che ha raggruppato le originarie Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa.

“Sono ben lieto di rappresentare il settore del Credito all’interno della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia - dichiara Carmelo Arezzo - perché si aprono prospettive interessanti nelle attività camerali in sintonia col mondo bancario. Sul piano personale sono contento anche perché potrò mettere a disposizione dell’ente presieduto da Piero Agen la lunga esperienza maturata quale Segretario Generale della Camera di Ragusa. La crisi diffusa e accentuata dall’attuale situazione pandemica - continua Arezzo - rischia di amplificare il fenomeno delle crisi d’imprese e quindi proverò a impegnarmi perché la Camera del Sud-Est possa accelerare - in sintonia col mondo del credito - le azioni per agevolare il superamento delle probabili difficoltà finanziarie che il mondo delle piccole e medie imprese in particolare rischia di vivere”.