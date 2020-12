Un Natale "fatto a mano": a dicembre in Sicilia spesa da 2 miliardi per prodotti artigianali

Creatività, ingegno, tenacia, passione e unicità. Sono gli elementi chiave di un regalo di Natale realizzato dagli artigiani. In Sicilia sono 18 mila le imprese artigiane attive - per lo più familiari – in 43 settori in cui si realizzano prodotti artigianali e si offrono servizi di qualità che possono essere regalati in occasione del Natale. I dati sono forniti dall’osservatorio economico di Confartigianato Sicilia.

Dall'associazione sottolineano che "l'acquisto di prodotti e servizi realizzati da imprese artigiane e micro piccole imprese locali sia una scelta etica a sostegno del territorio, in occasione delle festività natalizie così come nella quotidianità, che genera valore per l'acquirente, per il destinatario del dono e per la comunità. Scegliere i prodotti e servizi artigiani offerti sul proprio territorio non vuol dire solo sostenere l’impresa, l’imprenditore e i 40 mila addetti e le loro famiglie, ma anche il benessere della comunità, dato che il 35,4% delle micro e piccole (3-49 addetti) imprese del territorio sostengono o realizzano iniziative di interesse collettivo esterne all’impresa. Spesso iniziative sportive, umanitarie, culturali e divulgative generali (non collegate all'attività dell'impresa), di contrasto alla povertà e al disagio sociale e socio- assistenziali. Si tratta del 98,5% delle imprese totali impegnate in attività di interesse collettivo".

Prendendo a riferimento prodotti e servizi maggiormente scelti come regali in settori "presidiati" dalle imprese artigiane - alimentari e bevande, moda e gioielleria, mobili, articoli tessili per la casa, cristalleria, stoviglie e utensili domestici, attrezzature per la casa e il giardino, giochi, giocattoli, articoli sportivi, libri, articoli di cartoleria - la spesa delle famiglie intercettabile è pari a 1,8 miliardi di euro. A livello provinciale, per peso del numero di imprese nei settori di offerta di prodotti locali per regali di Natale sul totale artigianato, si osserva una maggiore specializzazione a Palermo, Caltanissetta Agrigento e Catania.

"Soltanto il lavoro delle imprese a valore artigiano potrà dare un futuro al nostro Paese. Le imprese a valore artigiano sono il futuro dell’Italia – dice Giuseppe Pezzati, presidente di Confartigianato Sicilia –. Quest’anno, più che mai, Confartigianato Sicilia si è spesa e si spende quotidianamente in una forte campagna natalizia a sostegno degli acquisti di Natale presso i nostri artigiani. Nei giorni scorsi abbiamo anche messo in rete un video che testimonia la passione e la creatività, l’unicità dei pezzi. Qualità su misura, coraggio, intraprendenza, amore per il proprio lavoro sono i valori dell’artigianato. Il lavoro non si cerca, si crea: e noi creiamo il nostro lavoro. L’innovazione digitale - conclude il presidente – insieme alla qualità su misura dei prodotti, sono le armi per essere ancora più competitivi sui mercati nazionali e mondiali. Non dimentichiamo però che altrettanto fondamentale è la formazione. Per lavori di qualità servono collaboratori di qualità. Serve investire di più su istruzione e formazione, promuovendo una cultura duale”.

Le idee di Confartigianato per acquistare sul territorio

Regalare una selezione di prodotti alimentari tipici realizzati da produttori locali o birre e distillati artigianali per un’esperienza di gusto unica; imbandire la tavola nelle giornate di festa con prodotti dolciari di qualità realizzati da imprese artigiane; regalarsi o regalare un mobile o un accessorio per la casa, con un contenuto unico di design, cura del dettaglio, materiali selezionati, o realizzato su misura per le nostre esigenze; regalare un capo di abbigliamento, un accessorio – dalla scarpa su misura al foulard in seta – un gioiello fatto a mano o un altro prodotto di artigianato artistico; regalare voucher per trattamenti estetici e dedicati al benessere.. E ancora gli artigiani del territorio possono offrire anche prodotti di grafica creativi, come pubblicazioni realizzate con le foto preferite. Le piccole case editrici spesso realizzano libri che raccontano il territorio.