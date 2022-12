Natale al ristorante, Palermo tra le città italiane con i rincari più alti

Palermo è tra le città italiane dove si registrano i rincari più alti dei prezzi al ristorante per il pranzo di Natale o il cenone di San Silvestro rispetto al 2021. E' quanto emerge da un'indagine realizzata dal Codacons.

L'associazione dei consumatori - come si legge in una nota - ha realizzato una indagine per capire quali saranno le città italiane che risentiranno maggiormente degli aumenti dei prezzi al dettaglio per quelle voci tipiche delle feste di fine anno: beni alimentari, bevande alcoliche, abbigliamento e ristoranti.

Proprio per ciò che concerne gli aumenti dei prezzi sui listini dei menu dei ristoranti Palermo è al quinto posto con un +10,1% rispetto all'anno scorso. Peggio va a Viterbo (+12,4%), Cosenza (+11%), Trento (+10,5%) e Olbia (+10,3%).

Tutto a causa dell'inflazione all'11,8% segnalata già nei giorni scorsi dallo stesso Codacons. "Una stangata pari a complessivi +3.625 euro annui a famiglia destinata ad avere ripercussioni fortissime sul Natale degli italiani", ha denunciato il Codacons, dopo i dati definitivi diffusi dall’Istat due giorni fa.

In base alle stime del Codacons, con i prezzi a questi livelli e il caro-bollette che ancora investe il Paese, una famiglia su 3 ridurrà i consumi durante il Natale, tagliando soprattutto le spese non primarie come regali, viaggi, ristorazione, casa, ecc, con danno per il commercio e l’economia nazionale.

Il Codacons sottolinea poi l’enorme forbice sul fronte dell’inflazione a livello territoriale: la regione dove i prezzi crescono di più è la Sicilia, che a novembre registra un tasso del +14,3%, equivalente a una maggiore spesa per famiglia residente pari a +3.462 euro su base annua. La regione con la crescita dei listini al dettaglio più contenuta è la Valle d’Aosta (+8,7%) con un aggravio di circa +2.929 euro annui a famiglia residente.