Nasce a Palermo la delegazione Acmi Sicilia

Nasce a Palermo, in occasione dell'evento nazionale Acmi diffuso, la delegazione Acmi Sicilia guidata da Erminia Sparacio e Federico Lo Presti. L'Acmi , associazione dei Credit Manager Italiani, nata nel 1974, ha rappresentanti delle più grandi aziende italiane del settore , che insieme mettono in pratica nuove strategie per affrontare in modo più incisivo il mercato. L’ obiettivo della Delegazione Sicilia è quello di sviluppare nel territorio un vero e proprio "HUB" a fruizione esclusiva dei Credit Manager/Imprenditori che potranno , oggi più che mai, condividere questa nuova esperienza con idee, progetti ed opportunità, che arricchiranno attraverso la gestione professionale del credito commerciale e degli argomenti inerenti le politiche aziendali, adempimenti alle normative e strategie operative nei vari ambiti settoriali.

Acmi è anche e soprattutto formazione, la partecipazione agli eventi ed ai corsi indetti dà luogo a dei crediti ed alla fine del percorso anche alla certificazione di Credit Manager, titolo professionale riconosciuto a livello internazionale, occasione imperdibile e valore aggiunto per gli addetti ai lavori. Il 7 luglio 2021 dalle ore 9 alle ore 17 si svolgerà l'evento nazionale Acmi a Milano, al quale sarà possibile partecipare attraverso la diretta you tube, nel dettaglio nel pomeriggio dalle 14 alle 17 si terrà la riunione della delegazione Sicilia presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

Lo spettabile ente promuove con partecipazione attiva il primo evento dell’associazione ACMI sul territorio regionale ed al contempo si inaugurerà la nascita della delegazione Sicilia. Nella locandina allegata si evincono gli argomenti che verranno trattati durante l’incontro durante il quale Si darà ampio spazio alla portualità siciliana, ai trasporti nella sua interezza sia di merci che di persone oltre che all’economia del mare in genere, argomento poco trattato nel sistema produttivo regionale, ma determinante per la crescita e nello sviluppo del territorio. Sarà presentata anche un’analisi che metterà in evidenza la crescita degli ultimi anni e soprattutto il piano di sviluppo previsto per il nuovo progetto che vedrà la riqualificazioni dei luoghi e l’efficientamento delle organizzazioni per valorizzare al meglio le attività di trasporto e del turismo dell’isola.