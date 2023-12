Nasce Confcommercio Termini Imerese, il presidente è Gaetano Alioto

E’ nata una nuova “costola” di Confcommercio Palermo: si tratta di Confcommercio Termini Imerese, struttura periferica che avrà l’obiettivo di rappresentare un vasto territorio provinciale che, oltre a Termini, comprende una serie di paesi limitrofi. La sede è in via Taormina 5, a Termini Imerese. È stato anche costituito il nuovo consiglio direttivo: il presidente è Gaetano Alioto, il vicepresidente Matteo Gelardi, i consiglieri Antonio Marco Cancilla, Angelo Cascino, Carmine D’Alessandro, Francesco Paolo D’Angelo, Paola Parisi, Antonio Pileri e Antonino Sacco.

“Con la costituzione della nuova associazione crescerà sempre di più la rappresentatività e l’autorevolezza di Confcommercio sul territorio, dando nuovo vigore alle attività imprenditoriali che da anni subiscono una crisi senza precedenti”, promette il presidente Gaetano Alioto.

La prima iniziativa di Confcommercio Termini Imerese ha riguardato i maestri pasticcieri che in vista del Natale hanno dato vita a una vera e propria gara per aggiudicarsi il titolo di “miglior panettone 2023”. Sabato 16 è in programma il “Christmas shopping” per le vie del centro storico di Termini.