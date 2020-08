Mutui agevolati e contributi per le imprese sportive danneggiate dal Covid

Mutui agevolati e contributi in conto interessi per le imprese sportive siciliane danneggiate dall'epidemia da Covid 19. È stata approvata con Decreto a firma dell’Assessore per l’Economia Gaetano Armao, la Convenzione sottoscritta tra Regione Siciliana, Irfis-FinSicilia Spa, ICS Istituto per il Credito Sportivo e CONI. I fondi previsti (50 milioni di euro) sono destinati alla concessione di mutui, ad enti locali e privati, finalizzati a investimenti volti a migliorare la sostenibilità degli impianti sportivi dell’Isola, ad acquisire le relative aree e ad acquistare immobili da utilizzare per attività sportive o strumentali ad esse, dando nuovo impulso agli investimenti in Sicilia nell’impiantistica sportiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.