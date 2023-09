Molo trapezoidale, conto alla rovescia per l'apertura: Mattarella all'inaugurazione

A inaugurare il molo trapezoidale del porto sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ad annunciarlo è stato Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, a margine dei lavori della Giornata mondiale del Turismo organizzata da Travelexpo e in corso al San Paolo Palace. L'appuntamento è per venerdì 13 ottobre, alle 17.30.

Cosa ci sarà nel molo trapezoidale

Il molo trapezoidale ospiterà un marina yatching con 13 accosti per panfili da oltre cento metri e ristoranti, botteghe tra cibo e moda, un supermercato, un laghetto artificiale e persino un auditorium e un anfiteatro. L'intera area avrà anche panchine, cestini e rastrelliere per le bici e non è escluso che saranno inserite anche aree per lo sport e giochi per i bambini.