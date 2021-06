Moda, lunedì 7 giugno casting per modelle e modelli in via Libertà

Confcommercio Palermo lancia un casting per modelle e modelli che si svolgerà lunedì prossimo, 7 giugno, alle 17.30, nei locali del “161 Lounge Restaurant” di via Libertà 161 a Palermo.

"Il casting - si legge in una nota - rappresenta il primo atto di un grande evento di moda, a inviti, che si svolgerà a Palermo il prossimo 25 giugno e che coinvolgerà tante associazioni di categoria dell’intera galassia di Confcommercio Palermo che daranno vita a un evento “unico” con il quale salutare l’ingresso dell’estate e festeggiare la “ripartenza” delle attività commerciali dopo un anno e mezzo di pandemia. Le selezioni del casting di lunedì saranno curate dalla direzione artistica dell’evento: per le donne è richiesta un'altezza minima di metri 1,75, taglia 38/40; per gli uomini altezza minima metri 1,80, taglia 48/50. Per ulteriori informazioni sarà possibile scrivere una mail da indirizzare a tobemodelmanagement@gmail.com".