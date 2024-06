Mindsup, connessioni creative: l'evento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si ha sempre la sensazione che a Palermo “non ci sia nulla”. Nessuna speranza, sempre i soliti lavori, non c’è meritocrazia né lavoro. Eppure esiste un sottobosco di creativi e professioni nuove, digitali, che lavorano da remoto o in maniera tradizionale. E allora rompiamo questa credenza, facciamo capire a tutti i palermitani che la città è fatta anche da persone e aziende che ogni giorno scelgono di rimanere e svolgere lavori alternativi proprio da qui. Per questo nasce Mindsup, un evento totalmente gratuito, senza scopo di lucro, dedicato a chi non si sente mai al suo posto o a chi ci si sente benissimo. Nato dalle menti, appunto, creative di Francesco Paolo Cusimano di UpMinds (agenzia di comunicazione digitale) e Giuliana Piazzese di Inciampando.com (blog e canale Instagram che parla di viaggi e digital strategist freelance) - e con il supporto di tantissimi professionisti che hanno deciso di sposare il progetto.

Un “luogo” per incontrarsi, conoscersi, fare rete e sviluppare progetti o semplicemente far nascere dei rapporti d’amicizia inaspettati. Eccezionalmente per la data del 13 Giugno, dopo due date sold out, si aprirà anche agli imprenditori palermitani: proprietari di locali e attività in qualunque settore, professionisti nel mondo del turismo e dell’accoglienza, liberi professionisti. Un luogo di opportunità e cultura. Dell’arte, della creatività, del pensiero. A chi finalmente trova un luogo con persone simili, dove c’è comprensione, rispetto e curiosità. Voglia di crescita e di creare qualcosa fuori dall’ordinario, che non per forza sia “straordinario”. A chiunque voglia “fare rete” con chi ha a che fare con la creatività, in qualsiasi settore. Incontrarsi con aziende, piccoli imprenditori o studenti che sguazzano nella creatività. Per bere un drink, confrontarsi o trovarsi a collaborare a nuovi progetti. Perché fare rete è fondamentale.

Mindsup è una grande rete, un luogo di confronto pensato anche per chi non sa ancora che strada intraprendere, per chi l’ha già trovata e per chi ha semplicemente voglia di cambiare o fare un level up. Un’opportunità per tutti di scambiare idee, pensieri, stati d’animo, confrontarsi e conoscere tanti creativi di tutti i settori. Ogni mese ci incontriamo in una location diversa, con sponsor che si alternano, e che omaggiano gli ospiti di gadget e oggetti utili e mai banali. Nel mese di Giugno tocca a Isula (a Isola delle Femmine) - dopo le date al Ballarak Magione che ha visto crearsi le prime connessioni creative con due date sold out! Illustratori, grafici, fotografi, videomaker, web designer, developer, game designer, copy, social media strategist, imprenditori digitali e potremmo continuare ancora e ancora. Il 13 Giugno, dalle 19.00, saremo in una questa bellissima piattaforma ad Isola delle Femmine, ÌSULA, dell’imprenditore palermitano Giuseppe Silvestri, che ha anche ricevuto un premio nel 2024 come migliore comunicazione digitale per il suo locale storico Cantavespri.

La voglia in questo incontro è di mettere in contatto creativi e imprenditori palermitani, chiunque abbia un’attività e sente il bisogno di creare o ampliare una squadra per lavorare su un progetto, o semplicemente che voglia conoscere chi porta a Palermo qualcosa di nuovo, bello e moderno. La serata prevede un talk iniziale con ospiti speciali e argomenti scelti dalla community stessa, poi networking libero e musica dal vivo. Ci sarà la possibilità di godersi un aperitivo al tramonto, durante il talk e soffermarsi anche dopo la fine dell’evento per continuare a godere del locale. Per tutte le info, per prenotarsi o per un resoconto degli eventi passati vieni a trovarci sul canale Instagram @mindsup_eventi