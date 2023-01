Mimma Argurio confermata segretaria generale della Fisac Cgil Sicilia

Mimma Argurio è stata confermata segretaria generale della Fisac Cgil Sicilia, sindacato dei lavoratori del credito. L'ha eletta all'unanimità l'assemblea generale a conclusione di due giorni di congresso al quale ha partecipato il segretario nazionale Fisac Giacomo Sturmiolo e che hanno visto dibattiti e approfondimenti sul tema del lavoro e della condizione femminile e della legalità con focus sul ruolo che può avere il sistema finanziario nella lotta all’usura, alla criminalità organizzata e alla mafia.

Argurio è nata a Palazzo Adriano e guida la categoria dal 2021, dopo varie esperienze di categoria e confederali. Gli impegni sindacali annunciati riguardano lil prosieguo delle azioni di contrasto al disimpegno delle banche in Sicilia e nel Mezzogiorno, che sta producendo una vera e propria desertificazione con ripercussioni sul personale. La battaglia per i diritti e per la legalità.