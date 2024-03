La rivoluzione dei mercatini rionali: ecco cosa cambia dalla Zisa a viale Francia

Un unico mercato, dismettendone alcuni storici e accorpandone altri. Lotta agli abusivi che non pagano gli stalli e il suolo pubblico. E poi ancora nuovi servizi per migliorare la produttività di ciascuna attività. Infine trasporto pubblico garantito. E' la rivoluzione gentile dei mercatini rionali di Palermo che nei prossimi mesi potrebbero cambiare volto. Sia perché ad alcuni si potrebbe dire addio, come quello di viale Campania, sia perché altri - come quelli di viale Francia, via Ammiraglio Rizzo e a Sferracavallo - saranno totalmente ripensati, tirati a lucido e riorganizzati. E alla Zisa si pensa a un mercato permanente e giornaliero dove confluire le bancarelle di varie zone della città.

Gli autobus costretti a percorsi alternativi non autorizzati

A incidere sulla scelta del Comune, anche le sollecitazioni di Amat che si ritrova a non garantire il servizio di trasporto pubblico locale e a dover percorrere tragitti alternativi non autorizzati, come nel caso del 704 in viale Francia. Ad oggi sono 17 le linee costrette a modificare il proprio percorso perché non possono attraversare certe strade. "I mercatini rionali autorizzati dall'amministrazione comunale in alcuni giorni della settimana - spiegano dalla municipalizzata - creano interferenze con il normale servizio di trasporto pubblico locale e costringono questa azienda a mettere in deviazione alcune linee di autobus su percorsi non autorizzati dagli uffici della Motorizzazione".

Già lo scorso ottobre la Motorizzazione ha scritto al Comune per chiedere di rimuovere urgentemente le bancarelle del mercatino di viale Francia. "La strada - scrivevano dagli uffici della Mctc - dovrà essere sempre libera da ambulanti, bancarelle o altri ostacoli che settimanalmente impediscono il transito dei veicoli imponendo improvvisate e non autorizzate variazioni al percorso con possibili gravi conseguenze per la sicurezza". Ora come ora, però, il 704 non riesce ad arrivare in viale Francia e il disagio porta di fatto a non poter garantire l'interscambio dei passeggeri con l'omonima fermata della metropolitana.

Tutte le linee che fanno la gimcana per assicurare il servizio di trasporto

Ma il disagio riscontrato il martedì mattina da Amat per il mercatino di viale Francia (e per quello di Borgo Ulivia-Falsomiele, in via Troina, con gli autobus 209, 234 e 243 in difficoltà) si ripete anche in altri giorni e in altre zone per altre linee. Il mercoledì la gimcana tocca al 625 per il mercatino di viale Campania e al 513 per il mercatino del Cep di via Paladini. Il giovedì al 304 (per il mercatino di Villa Tasca, in via Santissima Mediatrice), al 645 e all'87 (per quello di Partanna Mondello, precisamente tra via Apollo e via Atlante) e al 619 (per quello dello Zen, in via Frank Zappa). Stessa sorte al 246 che transita il venerdì in via Sebastiano La Franca, zona Policlinico. Il sabato, infine, disagi anche per il 625 e il 422 in via Tindari (per il mercatino a Borgo Nuovo), per il 230 e il 243 tra via Oreto e via dell'Orsa Minore e per il 529 e il 544, per via del mercatino di via Galilei, ex piazzale Giotto.

La mappa dei mercatini rionali di Palermo

Intanto ad oggi i mercatini risultano sotto occupati rispetto a centinaia di spazi a disposizione. E dalla mappa disegnata da Confimprese, è facile vedere come il numero dei stalli dislocato nei 22 mercati cittadini - escluso Falsomiele che ne conterebbe in realtà 82 - sia pari a 2.135: quelli assegnati sono circa 1.310, il che vuol dire che ci sono circa 800, per la precisione 825, stalli che si potrebbero assegnare. Il mercato che ha il minor numero di posteggi disponibili è quello di Altarello con 33 posti, mentre quello che ne ha di più è Brancaccio. Il giorno in cui ci sono più stalli è il sabato con 437 stalli mentre il numero minore di posteggi è previsto il martedì con 258. In realtà, regolarizzando Falsomiele si porterebbe il dato a 340 stalli lasciando come fanalino di coda il lunedì con 270 stalli (tra i mercati di Funaioli, Artarello, Titone). Il maggior numero di posteggi assegnati, invece, si conferma il sabato con 294 stalli assegnati (di cui 136 non sono autorizzati), mentre il numero minore è il lunedì con 120 assegnati e 150 da assegnare. Dei 22 mercati regolari, 4 hanno meno di 50 stalli, 7 tra 51 e 100, mentre sono 11 quelli con più di 100 posteggi. Il più "grande" è quello di Brancaccio con 150 stalli ma quelli assegnati sono solo 34.

L'assessore Giuliano Forzinetti: "Nuovi perimetri, ripenseremo spazi e servizi"

La priorità del Comune, dunque, è quella di fare la rivoluzione. E un primo passo si avrà già la prossima settimana, con una riunione a cui parteciperanno, oltre al sindaco Roberto Lagalla, anche le associazioni di categoria. "E' importante fare interventi volti ad un maggiore controllo - dice a PalermoToday l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti - anche in coordinamento con Prefettura e Questura. L'attività dei mercatini non è più redditizia come prima, bisogna dunque pensare a soluzioni alternative. Non solo lo spostamento di alcuni mercati storici, ma anche un eventuale accorpamento. Pensiamo a un mercato permanente, in un'area molto ampia come quella della Zisa. Riorganizzeremo non solo i perimetri di questi spazi ma penseremo soprattutto a nuovi servizi".

Giovanni Felice (Confimprese): "Creiamo mercatini redditizi, capiamo come rilanciarli"

Sul punto è intervenuto anche Giovanni Felice, presidente di Confimprese: "Bisogna individuare nuove modalità di funzionamento - dice - e creare soprattutto mercatini che siano redditizi. Si deve ragionare sulla loro utilità e sulla possibilità di rilanciarli. Pensiamo al mercato di Brancaccio con 150 stalli, di cui soltanto 30 occupati e in regola, per circa 200 presenze. Lì gli abusivi ai margini dello spazio assegnato penalizzano tutti gli altri. Pensiamo a dei mercatini giornalieri, magari in aree più delimitate. Poi ragioniamo se spostarne altri. Ragioniamo sulla domenica, su zone ancora più periferiche. Ciò che conta è che siano attività redditizie per gli operatori del mercato. Occorrono interventi immediati sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista del rilancio economico. Abbiamo richiesto all'assessorato Attività produttive la riduzione dei diritti di segreteria che incidono sull'istanza di autorizzazione, facendola costare 180 euro. Un costo a cui un ambulante oggi deve anche sommare eventuali spese di consulenza e che diventa iniquo dato che rappresenta anche il primo passo per avviare un percorso di emersione per chi vuole mettersi in regola. Ricordiamo che fino ad un anno fa i costi di istruzione di questo genere di pratica erano solo 12 euro".