Nasce Mediobanca Premier: una filiale anche a Palermo

Nasce Mediobanca Premier, la banca specializzata nella gestione del risparmio e degli investimenti delle famiglie italiane: a Palermo sarà presente con una filiale, in via Libertà 56. "Un’iniziativa fondamentale - si legge in una nota - nel percorso di crescita del Gruppo Mediobanca delineato nel Piano Strategico 2023-26 “One Brand - One Culture” che vede come obiettivo prioritario lo sviluppo della divisione Wealth Management. Mediobanca Premier coniuga e valorizza due asset fondamentali del Gruppo. Da una parte la competenza maturata da Mediobanca in oltre 70 anni di attività sui mercati al fianco delle imprese. L’istituto, fondato nel 1946, è da sempre il partner finanziario delle grandi e medie imprese italiane che ha aiutato a crescere in Italia e all’estero, collegando il risparmio privato a nuove opportunità di investimento e adottando un approccio responsabile e sostenibile al business. Dall’altra l’esperienza di CheBanca! che, nata nel 2008 come operatore nativo digitale, ha vissuto in 15 anni una storia di evoluzione e crescita e oggi può contare su una piattaforma digitale e multicanale d’eccellenza unita a un’offerta di gestione dei patrimoni basata su un approccio di consulenza personalizzato e rigoroso".

Un connubio che le ha permesso di affermarsi, attraverso una rete di circa 1.100 professionisti distribuita su tutto il territorio italiano, quale partner qualificato nella gestione degli investimenti a servizio della clientela Premier, con circa 40 miliardi di masse. Mediobanca Premier, che ha l’ambizione di diventare leader nella fascia medio-alta del mercato, svilupperà un’offerta di consulenza, gestione e protezione dei patrimoni. "Mediobanca Premier continuerà a gestire i 40 miliardi di euro di raccolta della clientela che ci ha dato fiducia in questi anni e si svilupperà con l’obiettivo di diventare uno dei player più importanti nel segmento Premier, per la gestione di patrimoni sino a 5 milioni", dichiara Lorenzo Bassani, direttore generale di Mediobanca Premier.

"La Sicilia - dicono dalla banca - si conferma come un territorio strategico, sia per ricchezza finanziaria sia per presenza di small cap familiari". A livello territoriale, le filiali Mediobanca Premier e gli Uffici Mediobanca Premier Financial Advisor sono così distribuiti: