Guida Michelin 2022, il Mec tra i nuovi ristoranti consigliati nella sezione online

Il Mec restaurant di Palermo entra ufficialmente a far parte della Guida Michelin 2022, nella selezione dei ristoranti consigliati. Consultabile sul sito Guide Michelin e sull’app, inserito come "novità", il noto ristorante-museo ha di fatto conquistato la guida culinaria più prestigiosa al mondo per “La rinnovata cornice high tech di Palazzo Castrone, i sapori tenui mai esagerati dell’executive chef Carmelo Trentacosti, la raffinatezza dei suoi piatti e l’impronta moderna” come si legge sulla pagina web.

Oltre al percorso degustazione in due menu (uno dei quali vegetariano) o scelta à la carte, con alcune preparazioni eseguite direttamente al tavolo, tra le new entry del menù non sarà di certo passato inosservato il nuovo piatto scommessa di Trentacosti: cuore di papà, un pomodoro rivisitato con contorno di sgombro o il suo ormai rinomato risotto con plancton, formaggio di capra a latte crudo, ricci di mare e mandarino verdello; inserito recentemente all’interno dell’undicesima edizione della Guida Gallo, dedicata ai risotti dei migliori ristoranti del mondo.

Mec è stato concepito sin da subito come un progetto altamente innovativo che coniuga cultura informatica e alta cucina, essendo il primo museo che s’integra a un ristorante e un ristorante che è anche museo (il primo della rivoluzione informatica in Sicilia contenente pezzi Apple rarissimi). L’esclusività dei tavoli all’interno delle sale espositive, la vista privilegiata che affaccia direttamente sulla cattedrale, l’eleganza dell’atmosfera serale in sinergia con la cucina contemporanea e ricercata di Trentacosti hanno fatto sì che la struttura ideata dall’imprenditore e architetto palermitano Giuseppe Forello abbia già - a due anni dalla sua nascita - fatto incetta di apprezzamenti e riconoscimenti nazionali.