Maurizio Faraci è il nuovo responsabile di Università e Policlinico della Flc Cgil Palermo

Integrata oggi con l’elezione di Maurizio Faraci, che ottiene la delega per Università e Policlinico, la segreteria della Flc Cgil Palermo. Maurizio Faraci, già avvocato di Ateneo, attualmente responsabile del servizio speciale prevenzione della corruzione e trasparenza, privacy e regolamenti dell’Università degli Studi di Palermo, è stato eletto all’unanimità oggi pomeriggio, alla Camera del Lavoro, in via Meli, dall’assemblea generale della categoria.

Farà parte della segreteria provinciale della Flc Cgil di Palermo costituita dai segretari Francesco Amorello, Daniela Vancheri, Ludovica Ioppolo e dal segretario generale Fabio Cirino. Alla elezione erano presenti la segretaria Cgil Palermo Laura Di Martino e il segretario generale Flc Cgil Sicilia Adriano Rizza.

“Sono particolarmente grato – dichiara Faraci - per la fiducia e per l’importante incarico che mi è stato affidato, consapevole che si tratta di un impegno che richiederà senso di responsabilità ed abnegazione, che si fonda sulla capacità di ascoltare tutte le istanze che provengono dai lavoratori, iscritti e non, al fine di tutelare adeguatamente i diritti dei medesimi sul luogo di lavoro”.

“Un compito reso ancora più arduo – aggiunge Faraci - dal difficile momento nazionale, testimoniato dalle manifestazioni trasversali che vedono impegnati i lavoratori della conoscenza in una dura battaglia per salvaguardare il potere d’acquisto degli stipendi, totalmente inadeguati e dimenticati da una legge di bilancio che non destina sufficienti risorse finanziarie al nuovo Ccnl, a fronte di un’inflazione oramai dilagante. Sono tuttavia convinto della forza della Flc Cgil e dell’intera confederazione, per la capacità di raccogliere consensi e condurre battaglie fondate su solide basi morali, a vantaggio delle legittime prerogative dei lavoratori e delle loro famiglie”.

Faraci ha quindi rivolto un ringraziamento al gruppo dirigente Cgil e Flc Cgil, alle segreterie nazionali e regionali e in particolare al segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino “che, con la tenacia che lo caratterizza, mi ha fortemente motivato nell’intraprendere questo nuovo percorso”.

“Sono particolarmente contento – dichiara il segretario generale Fabio Cirino, rivolgendo a Faraci gli auguri di buon lavoro - per questo nuovo ingresso in segreteria. Maurizio Faraci è persona valida e competente, che saprà darà nuova linfa a un gruppo eccezionale e preparato di compagni e lavoratori dell’università e del Policlinico, che ringrazio per aver supportato il lavoro della segreteria territoriale e mio in particolare in questo periodo difficile. È fondamentale per questo settore avere una guida e un punto di riferimento stabile e competente, capace di orientare il dibattitto sui temi più importanti, apportando, nel merito, proposte e soluzioni, sempre nel segno dello spirito costruttivo e nello stile proprio della nostra organizzazione”.