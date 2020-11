La Piana (Cisl): "Complimenti a Ridulfo, ci attendono tante battaglie"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Al neo eletto segretario generale della Cgil Palermo Mario Ridulfo, auguriamo un buon lavoro, certi che, cosi come con il suo predecessore Enzo Campo, lavoreremo in sinergia perché sono tanti gli obiettivi che ci accomunano, prima di tutto la tutela di tutti i lavoratori, pensionati, famiglie, studenti, disoccupati, e lo sviluppo, la sicurezza e la promozione dei valori di legalità nel nostro territorio”.

Cosi Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani augura buon lavoro, a nome del sindacato che rappresenta, al nuovo segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo. “Viviamo un momento delicato, per tanti motivi, in cui c’è ancor più bisogno di un sindacato unitario forte e coeso, porteremo avanti le battaglie già avviate come Cgil Cisl e Uil e ne avvieremo di nuove per garantire un futuro ai nostri giovani. Un ringraziamento sincero e sentito va all’amico Enzo Campo, profondo conoscitore delle problematiche provinciali, persona corretta e affidabile al quale auguriamo un futuro ancora pieno di soddisfazioni”, conclude La Piana.