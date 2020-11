Amato (Confintesa): "I migliori auguri al neo segretario della Cgil Ridulfo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Mario Ridulfo, già segretario della Fillea Cgil Sicilia, è stato eletto alla guida della Cgil Palermo. Sarà lui il nuovo segretario generale della Cgil Palermo; è stato eletto con la quasi totalità dei consensi. Faccio i migliori auguri all’amico Ridulfo per la recente elezione a segretario generale della Cgil Palermo, sono sicuro che potremmo porre in essere una fattiva collaborazione a Palermo per la difesa del mondo del lavoro resa ancor più ardua dal drammatico momento che Palermo, la Sicilia e in generale tutto il mondo sta vivendo a causa del CoVid-19”. Lo dichiara Domenico Amato, segretario generale Confintesa Palermo.

