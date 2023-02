Ospitalità italiana, a quattro aziende palermitane il marchio di qualità di Unioncamere

Unioncamere Sicilia in collaborazione con Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, società del sistema camerale che gestisce il marchio “Ospitalità Italiana”, nell’ambito del programma “Sostegno al Turismo” del Fondo di Perequazione 2019-2020, riguardante la promozione del settore turistico, ha assegnato alle imprese ricettive e ristorative della Regione Sicilia che hanno avuto i requisiti, l’attestazione del marchio di qualità denominato “Ospitalità Italiana”.

Al rilascio del marchio “Ospitalità Italiana” è stata associata l’attribuzione di un rating di valutazione, in relazione ai fattori: notorietà, identità, promozione del territorio e infine qualità del servizio offerto. Hanno partecipato alla selezione per l’assegnazione del marchio “Ospitalità Italiana” le strutture operanti nelle province siciliane che esercitano l’attività di: hotel, bed and breakfast, ristorante, agriturismo. Il rating finale ottenuto si è basato su un valore che varia da un minimo di una “corona” ad un massimo di tre “corone” in funzione del punteggio ottenuto.

Oggi a Palermo presso la sede di Unioncamere Sicilia, l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo ha consegnato le targhe e l'attestazione alle imprese delle province di Palermo e Enna che hanno conseguito il marchio “Ospitalità Italiana”. Erano presenti alla premiazione il presidente di Unioncamere Sicilia Giuseppe Pace, il commissario straordinario della Camera di Commercio di Palermo e Enna Alessandro Albanese, il segretario generale di Unioncamere Sicilia Santa Vaccaro, il segretario generale della Camere di Commercio Palermo e Enna Guido Barcellona.

Nella Regione Sicilia hanno superato il percorso di certificazione in totale 24 aziende, quattro delle quali nelle province di Palermo e Enna, nello specifico: Hotel Principe di Lampedusa; Saracen Sands Hotel & Congress Centre; Bed & Breakfast le Albe di Sicilia; Hotel Ibis Styles Palermo President.