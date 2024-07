Mancata firma protocollo su stress termico, Filca Cisl Sicilia: "Preoccupati per il rinvio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Siamo fortemente preoccupati per il rinvio del la firma del protocollo sullo stress termico che mette seriamente a rischio i lavoratori siciliani, esposti in queste ore alle alte temperature”. Lo dicono, in una nota congiunta il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia Paolo D’anca, Antonino Botta segretario generale della Filca Cisl Messina,Giuseppe Famiamo segretario generale della Filca Cisl Catania,Nunzio Turrisi, segretario della Filca Cisl Siracusa Ragusa, e ancora Francesco Danese, segretario della Filca Cisl Palermo Trapani e Luca Gintili, segretario della Filca Cisl Agrigento Caltanissetta Enna. “E’ veramente sconcertante- prosegue la nota- che nella riunione della scorsa settimana le associazioni di imprenditori non si siano presentati all’incontro,chiedendo un rinvio del tavolo a data da destinarsi. Non c’è più tempo e non possiamo più accettare ulteriori rinvii e in attesa che si definisca la data per la firma del protocollo chiediamo che venga convocato urgentemente un tavolo di confronto con i rappresentanti di Ance e di Anaepa Confartigianato che sono i firmatari dei contratti edili per regolare la programmazione del lavoro nelle ore di punta anche a livello territoriale perche’ non si può assolutamente rischiare di mettere a repentaglio la salute dei lavoratori e al contempo si garantisce anche la produttività nei vari cantieri “