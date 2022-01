Decathlon apre a Carini (e non a Palermo), Fasola (Ugl): "Dall’assessore Martorana giustificazioni irricevibili"

“Dall’assessore Martorana giustificazioni irricevibili, il Comune di Palermo ha dimostrato ancora una volta di fare fuggire qualsiasi imprenditore disposto ad investire in città". A commentare con queste parole l'imminente apertura di Decathlon a Carini, e non a Palermo, è Franco Fasola, segretario responsabile dell’Ugl di Palermo. L'intervento segue la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di una nota stampa con la quale il componente della Giunta Orlando spiega i motivi del mancato insediamento del colosso nel campo della produzione di articoli sportivi ricostruendo la vicenda dell'area 'ex Coca Cola' che affonda le radici nel 2012

"La cavillosità delle procedure amministrative, le lungaggini amministrative e - continua il segretario dell'Ugl Palermo - la burocrazia farraginosa sono le principali cause che rendono ostile gli investimenti nel capoluogo regionale. A Catania ciò non accade, il primo cittadino Pogliese ha assunto sempre un atteggiamento sensibilmente ricettivo. Stessa cosa non possiamo dire del primo cittadino Orlando il quale non ha mai speso una parola per sbloccare l’area ‘ex Coca Cola’ la quale poteva rappresentare un nuovo polo attrattivo e volano per nuova occupazione”.

In una parte dell’area della ex Coca Cola aprirà l'ennesimo ipermercato. “Apprendiamo dalla medesima nota stampa - conclude Fasola - che la parte restante dell'area ex Coca rimane ancora disponibile con l’augurio dell’Assessore che altre aziende continuino a manifestare interesse per la città, le riteniamo solo parole di circostanza. Servono fatti. Le stesse dichiarazioni appaiono come una provocazione, nello stesso perimetro già operano svariati ipermercati in concorrenza fra loro. Palermo - conclude Fasola - non ha bisogno solo di questo genere di investimenti, bisogna diversificare l'offerta".