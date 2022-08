Madonie, Gennuso: "Potenziare rete wifi pubblica per incentivare smart working e turismo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Occorre potenziare la rete wifi pubblica nei borghi madoniti, per poter poi pensare da un lato, alla creazione di spazi di coworking promossi dalle pubbliche amministrazioni per incentivare i giovani a rimanere nel proprio territorio e dall’altro, ripopolare i piccoli borghi, creando sia un flusso di turismo di ritorno per coloro che scelgono di lasciare il paese di origine per cercare fortuna lavorativa e professionale all'estero, sia per attrarre stranieri e persone che non hanno vissuto in queste località, ma che desiderano avere una vita più rilassante, a misura d’uomo". Lo dichiara Giuseppe Gennuso componente della Dc Nuova e candidato alle prossime elezioni regionali.

"Le Madonie - sottolinea - sono un territorio ricco di potenzialità, è ora di strutturare un progetto affinché tutte le comunità vengano messe in rete e si possa quindi creare una relazione tra esse. Ciò, come sostengo da molto tempo, non può prescindere dalla tecnologia che oggi è alla base di ogni settore: dall’economia al turismo, dallo sport alla cultura. Il mondo della digitalizzazione, con la transizione digitale e la rivoluzione pandemica, ha inoltre richiesto nuovi strumenti e risorse al fine di operare con i dati ed è stato registrato un considerevole aumento di professioni digitali tra i giovani. Ecco perché occorre partire dal potenziamento della rete wi-fi, ciò incentiverebbe non solo i giovani a poter svolgere lavori e studi nel proprio territorio ma anche invogliare i turisti, non solo siciliani, con tutta una serie di iniziative che farebbero riscoprire il territorio".