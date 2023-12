Luigi Rizzolo eletto presidente di Sicindustria

Luigi Rizzolo è il nuovo presidente di Sicindustria e subentra a Gregory Bongiorno, prematuramente scomparso lo scorso gennaio. Classe 1973, imprenditore palermitano operante nel settore delle energie rinnovabili e dell’edilizia, Rizzolo è stato eletto ieri dall’assemblea dei soci e resterà in carica fino al 2025.

Eletti, alla presenza del presidente nazionale del Giovani imprenditori di Confindustria Riccardo Di Stefano e del presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese anche i vicepresidenti Antonio Siracusa e Luciano Basile.

“Il mio mandato – ha detto il neo presidente – ripartirà da dove ci siamo bruscamente fermati con Gregory, il cui segno resta indelebile in questa Sicindustria e in ciascuno di noi. È con emozione che ne raccolgo il testimone e per questa opportunità ringrazio i tanti colleghi imprenditori che mi hanno sostenuto fin qui. La Sicindustria che mi appresto a guidare potrà avere un solo significato: essere la casa di tutte le imprese, vero traino della Sicilia, cui dobbiamo ridare centralità per tornare a pensare in grande".

"Ed è proprio a loro - ha aggiunto Rizzolo - che siamo chiamati a garantire valori, efficienza e partecipazione. Obiettivi raggiungibili solo attraverso un importante lavoro di squadra. Una Sicindustria unita, compatta e attenta ai bisogni dei propri territori e dei propri associati che mostrano, ogni giorno, capacità di guardare al futuro, di innovarsi e di crescere. A noi il compito di agevolarne il cammino”. A Luigi Rizzolo sono giunti gli auguri di buon lavoro del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.