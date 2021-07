"Le Energie della Sicilia", Musumeci e Baglieri domani concludono i lavori dell’evento

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con l’assessore all’Energia Daniela Baglieri, domani alle ore 11:45 concluderà i lavori de “Le Energie della Sicilia”, l’evento organizzato dal governo regionale al centro fieristico Le Ciminiere di Catania, nell’ambito delle Giornate dell’Energia 2021.

Il contributo dell’idrogeno, e il suo ruolo chiave nella transizione energetica in Sicilia, sarà il leitmotiv della tavola rotonda di domani. La transizione energetica come opportunità per la Sicilia di promuovere modelli di sostenibilità ambientale, potenziando il ricorso alle fonti rinnovabili per puntare alla decarbonizzazione e creare anche nuove opportunità economiche e imprenditoriali sono le principali tematiche affrontate in questi giorni, attraverso gli interventi di rappresentanti delle istituzioni, operatori di settore e addetti ai lavori.