Baristi, panettieri e carpentieri: la Grimaldi cerca personale, via alle selezioni anche a Palermo

Personale di bordo per le sezioni hotel, macchina e coperta, panettieri, baristi, cuochi ed aiuto cuoco, commessi di negozio, giovanotti elettricisti, ottonai (idraulici di bordo), carpentieri (addetti alla riparazione di strutture in legno, ferro e suppellettili): sono queste alcune delle figure ricercate dal gruppo Grimaldi, per cui si svolgeranno delle selezioni in diverse città d'Italia, compresa Palermo.

Il recruiting day in città si terrà il 23 maggio. Per partecipare è possibile presentare la propria candidatura accedendo al sito della Grimaldi, nella sezione "Lavora con noi", selezionando le sezioni dedicate al personale di bordo. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti saranno pubblicati regolarmente sulle pagine social dell'azienda marittima. Le selezioni sono aperte anche a chi non ha ancora completato i corsi Stcw: a quanti dimostreranno di avere le giuste qualità, il gruppo offrirà gratuitamente i corsi necessari all'imbarco.