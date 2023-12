Lavoro ed impresa artigiana al femminile: a Palermo nuove opportunità per l'inserimento lavorativo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'imprenditoria femminile in Italia negli ultimi anni ha registrato un significativo incremento. Secondo i dati della Camera di Commercio italiana, nel 2020 le imprese femminili rappresentavano il 22,2% delle aziende registrate nel paese. Tuttavia, mentre nel Nord Italia si osserva una maggiore presenza di imprenditrici, nel Sud e nelle regioni del Mezzogiorno il livello di imprenditoria femminile è ancora inferiore alla media nazionale. La disparità di genere nella creazione e gestione delle imprese persiste anche a causa di varie sfide che le donne affrontano nel mondo dell'imprenditoria, come le difficoltà di accesso al credito, la conciliazione tra lavoro e famiglia e la mancanza di supporto e reti di contatti professionali.

Nonostante ciò, è importante sottolineare che il settore delle imprese femminili nel Meridione italiano è in costante crescita, trainato da diverse iniziative e programmi di sostegno rivolti specificamente alle donne imprenditrici. Questi programmi mirano a fornire formazione, sostegno finanziario e mentorship, al fine di favorire l'ingresso e la crescita delle imprese femminili. In tale quadro si collocano i due progetti “Bas - botteghe agroalimentari siciliani - e “Creattiva” proposti, in collaborazione, dagli enti Asterisco e Aproca nell’ambito dell’Avviso 31/2019 Lavoro ed impresa artigiana donne: percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa”, promosso dall'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro.

I due progetti, totalmente gratuiti, prevedono un percorso integrato finalizzato all’acquisizione e sperimentazione di quell’insieme di abilità e capacità che costituiscono il “saper fare” del lavoro artigiano e alla successiva messa in atto di misure di accompagnamento alla creazione d’impresa rispettivamente nei settori di abbigliamento su misura e artigianato agroalimentare. I percorsi formativi si rivolgono a 8 donne (per progetto) in età compresa tra 16 e 56 anni, disoccupate e inoccupate. Tali percorsi sono articolati in attività di orientamento, formazione in aula e formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio in aziende del territorio, e sostegno all’accesso al lavoro, sotto forma di lavoro dipendente o di avvio di attività d’impresa artigiana. Le due iniziative rappresentano un'opportunità per le donne, che verranno selezionate, di formazione finalizzata a trasformare in realtà un sogno nel cassetto, acquisendo maggiore indipendenza a livello socio-economico e contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

Il percorso garantisce, inoltre, indennità di frequenza pari a 8 euro lordi per ogni giornata di frequenza da 6 ore, mentre per le attività di tirocinio in azienda, sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione pari a 650 euro lordi mensili. Infine, una volta concluso il percorso formativo, alle partecipanti sarà rilasciato un attestato degli apprendimenti acquisiti nonché una certificazione, secondo il sistema regionale di certificazione, delle competenze acquisite. Chiunque fosse interessato a candidarsi può consultare i siti news - Aproca (enteaproca.it) e News, asterisco Centro di Formazione per avere tutte le informazioni utili e procedere con la candidatura